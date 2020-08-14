高雄巿長補選選前之夜，陳其邁上台說，這一年多來高雄的紛紛擾擾是韓國瑜市長選擇離開高雄，3個月以後就宣布參選總統，明天的投票不是為了他個人，而是為了高雄，未來他一定會做一個第一名的市長。

陳其邁說，韓國瑜市長讓高雄人切心，沒有兌現競選承諾。6月6日罷韓投票，人民重新成為這座城市的主人，選擇了讓韓國瑜市長下台，選擇了希望高雄有一個新的開始。

對於今晚，同樣的城市有兩場競選晚會，韓國瑜又帶領了被罷免的團隊重新站在舞台上，陳其邁說，他不曉得這對民主的意義到底是什麼，所以8月15號的投票，是為高雄的民主投票，重新選擇一個新的市長，帶領高雄大步邁進。

陳其邁說，我們何其有幸，在高雄還可以選舉，香港不能選特首，連立法會的選舉都延後，不曉得要延到什麼時候才能重新自由的選舉。從台灣看香港，高雄可以撐香港，也在乎香港的自由。

他拜託大家，要確保台灣的民主，讓全世界都能看到一個支持香港自由、一個熱愛台灣民主的高雄市長候選人陳其邁，可以用選票來撐香港、來表達我們高雄人支持香港的自由。

(中時 )