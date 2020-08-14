使用振興三倍券，一定要睜大眼睛，雲林縣虎尾分局13日破獲國內第一起偽造三倍券的集團，根據警方調查，三倍券7月15日發放，70歲的蘇姓嫌犯早就做好準備，20日推出第一代類似玩具鈔的偽三倍券、8月5日推第二代有顆粒感的偽券，警方也提醒，振興三倍券後2碼有「50、51、57、58、59」必須要注意。

集團的首腦蘇姓嫌犯，是一名偽造慣犯，從30、40歲開始犯案，累積20多次前科，也因為偽造國幣多次出入監獄，「資歷」相當深厚，2018年才剛假釋期滿，馬上又「手癢」犯罪。警方表示蘇嫌早在發放三倍券前就做好準備，三倍券推出5天，馬上印出像玩具鈔的偽券，7月27日拿去買彩券，彩券行第一時間沒發覺，但當天點收時就發現偽券，因此下線的62歲張嫌，隔天要兌獎1200元時，被彩券行要求留電話、姓名，才驚覺可能被識破。

因此蘇嫌快速「進化」，推出有顆粒感的第二代偽券，8月5日下線張姓女嫌，拿去超商買寄杯咖啡15杯，並使用一張500元偽券、外加自付50元現金，店員第一時間也沒發覺，警方表示蘇嫌的偽造技術算不錯，如果沒摸過真券，可能很難辨識，不過只要對著光搖晃一下，還是可以看出差別，還有對準印刷不相符、折光變色油墨不相符、顯微印刷不相符、印刷版式不相符等，不難發現是偽券。

振興三倍券編碼由英文字母、阿拉伯數字組成，警方從查扣中的偽造三倍券發現，蘇嫌以「DB1856」為開頭，後2碼以「50、51、57、58、59」為主；還有店家收券時，可以透過4點特徵檢視，包括梅花圖案迎光透視時才顯示、面額數字會變色、券面是否有凹凸不平紋路、及紙張是否過軟來分辨。

(中時新聞網)