乳癌在台灣女性癌症發生率位居1名，相較於歐美國家，大多為停經後婦女罹患乳癌機率較高，但台灣罹患乳癌的平均年齡卻相較於歐美國家提前約10年，可見女性乳癌年輕化已成國人須正視的問題。

34歲的張小姐，至北投健康管理醫院安排健康檢查，透過乳房超音波檢查，在左側乳房的內下測有約1.8公分的異常影像，結合零輻射磁振造影（MRI）檢查後，發現為疑似為邊緣不規則的乳房腫瘤，後續由乳房外科醫師病理切片後，確診罹患乳癌第1期。

北投健康管理醫院沈彥君主任表示，以台灣女性停經年齡平均為52歲，106年50歲以下女性乳癌患者人數共5,282人，佔罹患乳癌總數約33%。再根據106年癌症登記年報，女性乳癌發生總個案數為15,834人，依照年齡區分雖大多數為50歲以上女性，但40歲以下罹患乳癌的人數也有1212人，由此可見，台灣女性乳癌年輕化儼然成須正視的課題。

沈彥君主任說明，張小姐在諮詢中透露，曾在就讀大學2年級時發現有腫瘤硬塊，當時已接受手術開刀取出，經病理檢驗後確認為良性乳房纖維瘤。乳房纖維腺瘤大多為良性，且好發於年輕女性，這樣的經驗也讓張小姐輕忽乳房的病變。

根據統計，曾有纖維腺瘤的人，與一般人相較之下，後續發生乳癌機率高出1.3至1.9倍的風險，若纖維瘤內有囊腫、硬化性腺病、微小鈣化、乳突樣變化，則乳癌發生率更比一般人高達3.1倍。

沈彥君主任提醒，若想分辨乳房腫瘤為良性或惡性，無法單純以觸摸來半段，建議須盡快就醫安排更詳細的檢查。常見的檢查方式有：乳房X光攝影、乳房超音波、乳房磁振造影檢查（MRI）。40歲以下女性建議可利用超音波做為第1線乳房檢查的選擇，若有異常需近一步確認是否有家族史、或曾接受乳房手術等，搭配乳房磁振造影（MRI）檢查可再提高診斷率。

沈彥君主任呼籲，女性朋友單純靠自我檢查易有盲點，應主動定期安排乳房篩檢，藉由專業醫療檢查，可找出可疑的病灶，能更有效及早發現並降低乳癌死亡率。

更多NOW健康報導：

(中時新聞網)