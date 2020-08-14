美國又成功說服一個國家抵制中國大陸5G行動通訊設備巨擘華為。美國與斯洛維尼亞13日簽署了5G安全聯合聲明，意味斯洛維尼亞的5G網絡建設會把華為排除在外。正在中歐訪問的美國國務卿蓬佩奧在簽署儀式後表示︰「這個聲明意味斯洛維尼亞將不再受到『威權主義的威脅』。」

簽署儀式在斯洛維尼亞有「最美城堡」之稱的布萊德小鎮舉行，蓬佩奧表示︰「潮流正在逆轉，中國共產黨要限制我們自由的所作所為正受到抵制。」

過去一年來，美國已跟波蘭、愛沙尼亞和捷克等國簽署了類似協議，把華為排除在5G網絡建設之外。

斯洛維尼亞最大電訊公司斯洛維尼亞國有電訊公司上月開始鋪設5G網絡，預計今年底全國將有三分一區域被5G網絡覆蓋。

除了中國，蓬佩奧表示，他與斯洛維尼亞官員討論的另一個重要問題，就是減少對俄羅斯的依賴，以確保本國的能源安全。「我們討論了下一代核能技術提供乾淨、可靠、多樣化能源的巨大潛力，這種潛力可以確保斯洛維尼亞和整個(中歐)地區的政治獨立和經濟繁榮。」蓬佩奧在記者會上亦轉達了美國第一夫人梅蘭妮亞的問候，斯洛維尼亞是她出生和長大的故鄉。

斯洛維尼亞是蓬佩奧中歐之旅的一部份，他第一站訪問了捷克，接下來會續訪奧地利和波蘭，目的是說服歐洲抗衡中、俄的影響力。

中國駐斯洛維尼亞大使館官網13日刊出發言人回應稱，蓬佩奧訪問斯洛維尼亞期間，發表抨擊中國言論，散播虛假消息，中方對此堅決反對。 發言人並稱，在5G安全問題上，美方違背市場經濟原則，濫用國家安全概念推行歧視、排他政策，在拿不出任何證據的情況下對大陸企業作「有罪推定」，甚至動用國家機器予以打壓，此種霸淩行為不得人心

(中時 )