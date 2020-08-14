韓國瑜現身。(中天新聞)

高雄市長補選明(15)日登場，韓國瑜也在14日晚間8點多現身國民黨候選人李眉蓁的造勢會場，現場氣氛來到最高點。但此之前，時代力量高雄市議員黃捷質疑，國民黨邀請韓來站台，是要「重返榮耀」還是「重返農藥」？對此，網友直批黃捷蹭韓，還嗆她連當里長都不夠格。

黃捷在臉書上表態支持民進黨候選人陳其邁，並用重口味的言論質疑國民黨找來韓國瑜的用意，是「重返榮耀」還是「重返農藥」？她還指出，若李當選，原本韓市府團隊可能回來，批評這樣的行為是新瓶裝舊酒。此外，黃捷還對韓粉開砲，更揚言要用選票把國民黨趕出高雄。

對此，臉書粉專「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」發文回嗆黃捷蹭韓，「好啦，好啦晚會快開始了，快去蹭起來」，並酸她對韓這麼有意見的話，要不要再搞一次罷韓？

過了約兩小時，該粉專又就黃捷臉書內容再嗆黃捷，質疑她的民主素養，真是讓人覺得不可思議，並指出要把國民黨趕出高雄的思維根本就是獨裁思想。對於黃捷嗆聲韓粉，該粉專則回嗆，「妳這種胸懷，我們真的覺得連當里長都不夠格。」

其他網友也留言表示，「謝谢黄議員凝聚向心力」、「貪污，貪污，貪污，好市長已經被罷免，再來的還是要，貪污貪污貪污，高雄市民明天自己決定吧」、「黃捷你都要被罷免成功的人沒權利在這邊靠腰的妳還是自己擔心自己吧」。

(中時新聞網)