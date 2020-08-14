服務業最頭痛的就是碰到奧客，加油站員工更是常常碰到不講理的駕駛。一名女網友PO文表示，自己去加油站時，一輛白色賓士正巧在前面加油，明明要求98加滿，加完油卻說自己只要求加300，隨後丟下300元就跑了，逼得打工媽媽必須自行吞下1200元的差額，事件曝光讓引發網友怒火。

女網友在臉書《爆料公社》PO文表示，這名賓士駕駛喊98加滿，加滿後金額1509元，駕駛卻突然改口稱自己只說要加300，加油站員工要求駕駛拿出行車紀錄器確認，駕駛卻不願意，丟下300後隨即開走，讓加油的打工媽媽掉下眼淚，只能默默吞下1209元的差額。

網友看到後氣炸，痛批「開賓士連1200都要凹」、「人不要臉天下無敵」、「全貸C300加油加300是真的」、「這可以提告了吧」、「根本就是想加霸王油」。

原PO事後更新，表示車主朋友私訊表示，當時開車的並非本人，而是借給朋友開，也有親自去加油站付清差額。但不少網友不領情，繼續罵「要是沒有原PO，只怕不了了之」、「要負責的是你朋友不是你吧」、「被拍到就說借朋友，有沒有這麼剛好」、「這種裝闊又賴帳的朋友可以絕交了吧」、「叫車主朋友出來面對啦」、「賓士直接借給朋友開，有沒有這麼大氣」。

(中時新聞網)