曾國城、許瑋甯、王琄攜手實力派演員姚坤君、范乙霏主演兩性舞台喜劇《我的大老婆》，14日至16日國家戲劇院華麗登台，也是許瑋甯首度在國家戲劇院演出舞台劇。劇情描述3位擁有高學歷背景和聰穎智慧歷練的女性，隨著年華老去、丈夫出軌，在婚姻上頻頻觸礁轉為強勢出招的過程。包括鄭元暢、楊奇煜（小煜）、Janet、李千那、郭子乾、曾之喬、蔡燦得等出席。

許久未在台灣公開露面的鄭元暢，戴口罩出場就被狂喊「好帥」，他疑惑問「真的看得出我是誰嗎？」還說到今天特地畫了全妝，可惜只能戴口罩露半臉。近期多忙經營自己的Youtube頻道，他先前也曾邀許瑋甯上「不專業廚房」系列，笑說拍完那次就再也沒見，「瑋甯為了這部戲，佔去她很多時間，我來看看是誰把我朋友綁架」，身為好友，一定要捧場許瑋甯首次舞台劇，鄭元暢也說包括林心如、楊謹華都會到場，若未來有機會、好的題材，鄭元暢也希望演出舞台劇，回味在舞台上的感覺。

小煜先前新婚，今天帶著「大老婆」孕妻一起來看戲，由於該劇是講到婚姻關係，小煜說「所以我今天抱著學習心態」，被問到即將當爸爸的心情？小煜說「現在完全沒心情，我覺得當爸爸最緊張那刻，就是每次產檢看到超音波就很感動」，也請益不少準爸爸，「一出生抱手裡的感覺，才是很真實的」，至於會不會陪老婆進產房？小煜驚恐「我會在旁邊加油，不敢看血，太恐怖了」。

Janet沒帶老公George獨自看戲，透露擔心老公中文沒能聽懂「怕裡面有些內容要解釋很久，如果有機會，也許可以再約老公來看」，她說今天本來是老公電影《腫瘤》首映，可惜因為疫情打亂，但開心這兩週George有收到很多好萊塢試鏡，感受到開始慢慢復甦，只是拍攝地可能不在美國。

《我的大老婆》迴響熱烈，除了這3天的演出外，果陀也宣布加開11月6至8日台北國父紀念館、11月21至22日臺中國家歌劇院、12月5至6日桃園展演中心、12月26至27日新竹縣演藝廳場次，熱烈搶售中，詳情請洽果陀劇場或兩廳院售票系統。

Janet很期待看《我的大老婆》。（果陀劇場提供）

小煜帶老婆看戲。（果陀劇場提供）

謝佳見來捧場《我的大老婆》。（果陀劇場提供）

蔡燦得前來欣賞舞台劇。（果陀劇場提供）

曾之喬14日來欣賞《我的大老婆》。（果陀劇場提供）

李千那14日現身看劇。（果陀劇場提供）

(中時 )