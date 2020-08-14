桃園市 ▲蘆竹分局偵查隊向來破獲許多詐欺案，若有不明人士惡作劇數次將偵查隊電話回報成詐騙電話，「Whoscall」系統便會將該電話顯示為詐騙，讓民眾擔憂。（姜霏攝）

桃園市蘆竹警分局偵查隊日前發現，知名反詐電話App「Whoscall」竟將蘆竹偵查隊的電話列為「假冒賣家或銀行誘騙轉帳」。目前分局已向「Whoscall」回報修正，提醒民眾03－2128684為蘆竹偵查隊的電話。

蘆竹警分局偵查隊最近電話聯繫相關證人、嫌犯、原告時，有民眾半信半疑，以為是詐騙電話，刑警詢問下才發現，偵查隊電話竟被「Whoscall」警示為「假冒賣家或銀行誘騙轉帳」，讓刑警大傷腦筋。

1名資深刑事小隊長說，偵查隊與證人、原告聯繫時，有時會用電話通知，但多數仍採寄發通知書，因為假設電話通知嫌犯不來，沒辦法有強制力逮人，但若通知書確實寄達，而嫌犯仍未報到，就可以報請檢察官發拘票逮人。

小隊長解釋，一般刑事案件都會由派出所先處理，若派出所找不到嫌犯，如電話通知未到等，才會把案件送到偵查隊，而偵查隊為了符合相關程序，必須要寄發通知書。不過分局偵查隊電話，被「Whoscall」列為詐騙電話，的確前所未聞，也會造成困擾。

據了解，只要有民眾向「Whoscall」回報某電話為詐騙電話，當回報次數到達一定的數量，「Whoscall」就會將該電話列為嫌疑電話。因此若不明人士刻意惡作劇，數度重複回報，就會導致該電話顯示為「假冒賣家或銀行誘騙轉帳」。

(中時 )