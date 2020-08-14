以色列與波灣國家阿拉伯聯合大公國外交大突破，宣布達成歷史協議，兩國關係朝全面正常化邁進後，土耳其總統艾爾多安措辭強硬地抨擊阿聯酋，並揚言考慮切斷與阿聯酋的所有外交關係。

他說：「我們已指示外長，暫停與阿布達比的外交關係可能是其中一個選項，此外還可能召回大使，因為我們與巴勒斯坦人站在一起。」

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阿聯酋13日宣布，同意與以色列建立外交關係，而以色列總理納坦雅胡則宣布暫緩併吞約旦河西岸佔領區的計畫。 阿聯酋也是繼埃及和約旦之後，第三個與以色列建交的阿拉伯國家。

(中時 )