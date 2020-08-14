土耳其揚言與阿聯酋斷交 22:052020/08/14 中時 鍾玉玨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 土耳其總統艾爾多安。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 以色列與波灣國家阿拉伯聯合大公國外交大突破，宣布達成歷史協議，兩國關係朝全面正常化邁進後，土耳其總統艾爾多安措辭強硬地抨擊阿聯酋，並揚言考慮切斷與阿聯酋的所有外交關係。 他說：「我們已指示外長，暫停與阿布達比的外交關係可能是其中一個選項，此外還可能召回大使，因為我們與巴勒斯坦人站在一起。」 . 阿聯酋13日宣布，同意與以色列建立外交關係，而以色列總理納坦雅胡則宣布暫緩併吞約旦河西岸佔領區的計畫。 阿聯酋也是繼埃及和約旦之後，第三個與以色列建交的阿拉伯國家。 (中時 ) #阿聯酋 #外交關係 #以色列 #揚言 #宣布 也許您會感興趣 推薦閱讀 霧台成首原鄉畫設自然人文生態景觀區 17:242020/08/14 寶島 群聯董座：Q3業績可優於同業 04:102020/08/14 證券．權證 《國際社會》決定是否延長封鎖前 紐西蘭疫情續擴大 12:332020/08/14 財經 東聯合併3家揚州子公司 04:102020/08/14 證券．權證 勞動部編500萬元 與3網紅推動勞動教育 18:172020/08/14 生活 「鬼」話連篇 全聯中元節廣告不談阿飄只談心 12:462020/08/14 生活 北京戰略定力頂得住華府超限施壓？ 04:102020/08/14 時論廣場 全聯瘋露營 攜手「POLeR」集點換購3折起 13:312020/08/14 生活 不服法院裁決 優步、Lyft威脅暫停加州業務 04:102020/08/14 全球財經 新台幣後市 台積電決定？ 09:002020/08/14 財經 國際熱門新聞 全球第一國！被新冠肺炎打敗 南半球小國宣布滅亡 - 國際 研究：新冠病毒已變異出「東京型」 - 國際 川普又被爆猛料！看妓女「黃金浴」、與普丁私聯 前私人律師都認了 - 國際 2020美大選》賀錦麗出線新民調出爐 川普緊追又有新危機 - 國際 陸台海實戰軍演秀拳頭 美火速加派軍機雙線監控 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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