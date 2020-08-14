桃園市新屋區一名60歲的古姓老婦，13日下午騎著電動自行車要到觀音區找女兒拿東西，途中卻不慎迷路，電動自行車也在找路的過程中沒電，無助的老婦牽著車走在路上，所幸被巡邏員警發現，及時提供協助，讓老婦順利找到家屬平安返家。

大園警分局觀音分駐所警員姜彣勳、蔡宜妏於13日19時許，巡邏行經觀音區仁愛路二段時，發現一名老婦人牽著電動自行車，搖搖晃晃地走在路旁，員警見狀上前關心，但老婦有失智情形，僅說自己住新屋區，不記得正確地址，員警便先將她帶回查詢身分，女警蔡宜妏也協助將老婦的車騎回派出所充電。

經員警耐心詢問，得知老婦與女兒同住，當日下午老婦欲出門看診，但因健保卡等證件平時都由女兒隨身保管，而女兒中午出門至觀音區訪友還沒回家也聯絡不上，老婦於是騎著電動自行車外出尋人，但因老婦不清楚女兒的正確位置，便漫無目的沿路往觀音方向騎，途中電動自行車沒電，老婦不知該如何是好，只能無助地在街頭徘徊。

員警隨後利用人臉辨識系統查出古婦的身分，通知其哥哥前來派出所接人，古婦的哥哥表示，古婦與其女兒均領有身心障礙手冊，古婦也曾有走失情形，但都在離住家不遠處被發現，沒想到這次會騎車到觀音區迷路，讓他相當訝異，之後會協助注意古婦的狀況，同時也很感謝熱心的員警及時提供協助，讓古婦得以平安返家。

(中時 )