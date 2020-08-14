桃園市 ▲外表亮麗的林于婷，除了是紐約大學高材生的碩士外，也曾是大學英文老師。通過警察考試後也不忘增加自我能力，因桃園有許多越籍移工，林于婷開始學習越南語。（林于婷提供／姜霏傳真）

蘆竹警分局外事巡官林于婷畢業於紐約大學英語教學研究所，埋頭苦讀僅9個月就迅速取得碩士學位。父母擔心外國安全問題希望她返台工作，原本擔任大學老師卻意外考取警職，甚至為了處理移工問題進修越南語。

林于婷在義守大學擔任英文老師6年，當時學生常拿警察特考的英文題目請教她，一時興起一同參與考試，順利考取警察職位。在偵查隊服務時，林于婷還通過警政署的徵選，至邁阿密市警局及加拿大皇家警察學院受訓。

林于婷說，當時邁阿密交通隊警員開著直昇機載自己環繞邁阿密四周，正巧碰上槍擊案，在空中支援地面警員，順利將犯人逮補，刺激的一幕讓她感受極深。2018年決定投考外事警察，分發桃園市蘆竹警分局防治組服務，工作內容包括交通事故協助翻譯、查緝失聯移工與外國人刑事案件，曾處理過以色列女子與計程車司機爆發肢體衝突的案件。

她回憶，當時以色列女子對台灣警察充滿戒心，透過不斷溝通與協調，告知對方「我是來幫妳的」，才讓以色列女子卸下心防，最後對方還緊抱自己，直呼台灣的警察真好。

桃園有許多外籍移工，其中以越南人多，為了讓溝通更順暢，林于婷正在學習越南語，增加自己的外語能力。對於刑事工作相當有興趣的她，未來有報考刑事局的打算，享受破案的成就感，也期待能接觸更多不同的業務。

(中時 )