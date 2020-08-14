桃園市 ▲光明國中是桃園市第一個智慧校園，透過平板教學，孩子們更能專注在課程上，對於老師設計課程也較方便。（校方提供／姜霏傳真）

桃園市光明國中從5年前開始推動閱讀教育，一開始教師無法理解，認為早自修時間應該拿來考試，也沒有多餘的心力培養學生的閱讀習慣。透過校方努力推動閱讀課程，學生提升作答能力，培養獨立思考，成功提升會考成績。

經過1年後，光明國中從班級、年級再到全校，為3個不同的年級設計不同閱讀課程。今年光明國中拿到了教育部閱讀磐石獎，光明國中教務主任沈永照說，「從學生需求出發」，培養閱讀能力同時也配合108課綱。會考題目逐漸變冗長，學生必須了解題目的內容才能作答。對此光明國中因應課綱改變，將作文題目改為4格漫畫，讓孩子們從對話中找出重點，再自行命題作答。

不僅如此，校方邀請達人入校演講，透過「真人圖書」的方式產生學生的興趣。也引進國際沙發客，透過交流讓孩子認識不同文化。特別的是，校方讓學生了解國際特赦組織，認識許多人權被迫害的個案，讓學生們寫明信片聲援他們，培養孩子們的思考能力。

同時校方也增加了媒體識讀的課程，探討內容農場的型態，還有事實觀點的區辨與討論。「推動閱讀，閱讀推動」，沈永照說，當孩子們有了閱讀能力，就能從閱讀產生思考，出社會時才能保有獨立的價值觀與解讀模式。

沈永照提到，面臨少子化危機，光明國中今年反而增班。5年以來不斷推動閱讀，在會考成績上也得到了明顯的反饋，今年作文成績4級分以上的佔了9成，因此不論是老師或家長都全力配合校方的課程。沈永照說，未來期盼能增加智慧教室的能力，透過平台共享閱讀資源。

(中時 )