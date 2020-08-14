高壓邊緣影響 各地持續晴朗炎熱。(摘自天氣風險weather risk)

氣象局指出，明（15日）天氣和今（14日）相差不大，上午各地大多為晴到多雲的天氣，中午過後注意各地有局部午後雷雨，有局部大雨發生。不過天氣風險預報員賴忠瑋指出，台灣受到「東風波」低壓逼近，這2天天氣較不穩定。午後雷陣雨會扮隨較劇烈雨勢且持續時間較長，全台都有雷雨出現機率。

氣象局表示，明上午大多為晴到多雲的天氣，但花東、恆春半島及澎湖不定時有局部短暫陣雨或雷雨，中午過後對流旺盛，各地普遍有局部短暫雷陣雨，需留意短時強降雨，以及局部大雨。降雨範圍較大，降雨時間恐持續至晚上。

「天氣風險」賴忠瑋主播解釋，由於台灣受到東方低氣壓「東風波」逼近，東半部局部降雨機率增多。同時低壓也帶動午後旺盛熱對流，全台中午過後將出現明顯雨勢，不但降雨時間會延續到晚上，各地雷雨機率也很高。呼籲民眾聽到雷聲趕緊進入室內，並且出門記得攜帶雨具。

氣溫方面，北部主要為27度至35度；南部27度至33度。隨著低壓遠離，下周日至下周五（16至21日）全台將再度受太平洋高壓影響，各地回到多雲到晴的典型夏季天氣，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

(中時新聞網)