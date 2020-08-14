大學長高國慶再次登板，用指叉球三振高國麟化解危機！

統一獅花蓮主場迎戰富邦悍將，推出江辰晏登板，不過卻僅投1.1局就爆6分退場，前5局打完富邦悍將就拿下12分，而悍將先發投手陳仕朋虎虎生風，繳出8局僅失3分好投壓制，統一獅在大幅落後之下，於9局上半推出老將高國慶客串登板，順利拿下2出局數，還展現指叉球飆出三振，最後悍將以15比3贏球，中止獅隊3連勝。

今日富邦悍將投手陳仕朋繳出本季代表作，主投8局被敲8支安打、僅失3分，雖被陳重廷敲出2分炮，不過也有4次三振，漂亮壓制獅隊打者。

富邦悍將陳仕朋繳出本季代表作。（資料照／范揚光攝）

此外富邦打線相當捧場，第一棒李宗賢單場6安，刷新富邦隊史紀錄。第2局就打了11人次，單局敲出7支安打，一舉攻下6分大局，也將獅隊先發投手江辰晏打退場，他僅先發1.1局就被敲8支安打、失6分，寫下生涯最慘一役，並且單季7連敗破統一獅隊史單季個人最多連敗的難堪記錄。

5局上半悍將面對林威志又一輪猛攻，單局又打10人次，5支安打灌進5分，前半場打完以12比3大幅領先。

此戰統一獅前8局已動用5名投手，最後9局上半1出局時，獅隊決定讓陣中最年長的「野手」高國慶登板客串投手，他一出場就止不住笑意，現場獅迷歡聲雷動。高國慶球速不快，僅不到120公里，先讓申皓瑋敲出安打後，讓王正棠敲出高飛犧牲打出局，最後面對高國麟時，用指叉球讓他揮棒落空三振，飆出生涯首K，順利拿下最後出局數。

高國慶退場時還尷尬偷笑，不過場邊觀眾倒是笑開懷，退場回休息室接受隊友歡呼時，還比出指叉球的手勢。這是高國慶生涯第2次擔任投手，前次是去年6月1日對上中信兄弟，而今日則上演生涯首K，生涯累計自責分率仍是0，並以41歲又313天的年紀，成為聯盟史上第8年長出賽投球的球員。

(中時 )