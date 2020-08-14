深交所14日公布消息指出，創業板註冊制首批公司上市時間為8月24日。截至目前，創業板註冊制下已有18家首發公司完成新股發行，靜待上市時刻。

證券時報報導，首批18家公司註冊地分布廣泛，分別來自大陸13個省市自治區。其中，廣東省公司最多，有3家。其次是浙江省、江蘇省、安徽省，均各有2家公司。另外，北京、天津、四川省、陝西省、湖南省、湖北省、河北省、福建省、西藏自治區分別占據1席。

從行業分布來看，根據大陸證監會行業分類，18家公司涉及專用設備製造、醫藥製造、文化藝術、汽車製造、生態保護等行業。前4大行業是電腦通訊製造（3家）、專用設備製造（3家），以及醫藥製造（2家）、生態保護（2家）。

在融資方面，首批18家公司原計畫募資合計人民幣（下同）156.82億元，最終募資金額達到200.66億元。其中募資金額最高為安克創新的27.19億元，最低為卡倍億的2.59億元，18家企業平均募資金額為11.15億元。

(工商 )