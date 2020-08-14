高雄市長選前之夜，韓國瑜出面站台，力拼李眉蓁勝出，但如今藍軍又出現豬隊友。國民黨立委鄭麗文今晚表示，韓國瑜是該站台，但這對結果影響不大了；李眉蓁倉促上陣，雖然勇敢，但要負成敗責任是非戰之罪。她也不避諱地說，國民黨在高雄再次跌倒，但未來還是要有基本盤來抗衡，才能讓勝選的人心存忌諱。

面對鄭麗文在選前提出這些說法，恐讓支持者難以置信，有網友就在youtube直播留言區說，「這女人在講什麼？煩死！」、「麗文也是拖垮眉蓁的稻草之一」。

高雄市長補選即將在明天展開，在選前之夜，韓國瑜親自現身替李眉蓁站台，力拼國民黨能在高雄繼續執政。然而，在韓國瑜發表完演說後，鄭麗文旋即在政論節目針對韓國瑜的站台效應提出評論。

鄭麗文說，韓國瑜是應該幫忙站台，因為不管怎樣，他對高雄的選舉還是有道義責任，也表示過去一年多他在高雄的市政有很多進展，如今可以很放心地把棒子交給李眉蓁，把沒時間做完的事繼續做完。

鄭麗文說，「韓國瑜一出現，大家都在討論韓國瑜，但我覺得對選舉結果影響不大，影響非常小，因為選票上找不到韓國瑜3個字。」

鄭麗文接著就說，「今天候選人是選舉勝敗最大的因素，李眉蓁是匆促上陣，她很勇敢，但你要她負選舉成敗責任，她也是非戰之罪，但這場選舉的候選人還是她本人。」

鄭麗文說，明天陳其邁開出來的票如果沒有比2018多，當初落選，現在卻變成當選，這是什麼道理？這麼低的投票率，代表什麼？不過，明天選舉之後，國民黨當然要面對「基本盤很重要」這件事，「你說勝負已定，雖然電視台叫我不要說這個，會被罰錢，但是呢，基本盤還是很重要」。

鄭麗文說，過去這半年，民進黨一黨獨大，但民主政治還是需要有能夠制衡的在野黨，如果今天陳其邁最後票數沒成長就可以當市長，這是什麼責任政治？如果真的是這樣，無論蔡英文總統說得多好聽，但老百姓能相信民進黨會自我約束嗎？

鄭麗文直白地說，她認為國民黨在南台灣還是要有足夠的基本盤，讓大家相信一時的挫折，在高雄再次跌倒，但未來還是有再起的機會，也才能讓一時勝選的人心存忌諱，不會整碗捧去，「就算敗選，也要去投票，非常重要」。

(中時 )