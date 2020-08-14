白羅斯選後的抗爭持續，但警察以暴力毆打攻擊示威民眾，讓歐盟各國無法坐視。歐盟27國外長今天召開緊急會議，並且在會中對總統盧卡申科政權祭出制裁。

繼奧地利呼籲，針對該為抗議民眾受暴力鎮壓負責的人員施加制裁後，歐盟外長決定召開緊急視訊會議，討論白羅斯大選相關事項。

包括波蘭、捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛以及丹麥，都呼籲對那些「應該為選舉結果負責」的白羅斯官員，提出「限制性措施」。德國政府同意歐盟應該對盧卡申科施壓，瑞典則呼籲要執行針對性的措施。

白羅斯官方稱，追求六連任的盧卡申科，在大選中贏得8成選票；但歐盟認為，這場選舉「不自由也不公平。」

歐盟執委會主席馮德萊恩發推特寫道，「我們需要針對那些在白羅斯破壞民主價值，或濫用人權者，施加更多制裁。」她有信心，歐盟外長在討論後，會展現「對白羅斯人民基本自由民主權益的強大支持。」

歐盟若要施加制裁，必須全體無異議通過，但14日成法的機率不高。最可能的制裁手段，包括針對官員的旅行限制，以及凍結資產。

(中時 )