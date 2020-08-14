這名女子究竟是人還是？一名網友在網路上分享一段行車紀錄器的畫面，表示朋友前幾天大約凌晨5點，開車經過雲林頂湳公墓，在電線桿旁邊看到詭異畫面，一名女子用著奇怪姿勢走路，內心相當恐懼的網友，將畫面PO上網，想問大家有沒有其他角度的畫面。

網友在臉書社團「西螺囝仔（Xiluo）」，上傳一段行車紀錄器拍到的畫面，時間是8月9日、凌晨大約4點49分，朋友開車經過頂湳公墓，昏暗的街道上，一支電線桿旁邊出現一名身穿白衣服的女子，頭髮凌亂、上衣布滿污漬，沒穿鞋走在路上，見到車經過就緩緩舉起右手，嚇壞的駕駛當下不敢停車、也不敢回頭。

因此網友將這段拍到的畫面PO上網，希望可以找到當天同一時段，也經過這地方的駕駛，想要還原真相，最後也解釋，那個時間點加上位於公墓，遇到這種詭異的事情「沒閃尿已經很好了」，所以也沒有下車查看。

許多網友看到紀錄器畫面，全身起雞皮疙瘩，表示看到真的會嚇死，尤其該路段真的很可怕，「剛好在公墓真的很恐怖」、「要是我會哭出來」；不過也有網友分析，白衣女子的腳非常真實，應該是人沒錯，可能是夢遊或是想搭便車，不要自己嚇自己。

(中時新聞網)