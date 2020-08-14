國民黨今天揭露，高雄市長候選人陳其邁在擔任立委期間，曾集資2千萬投資「網虎國際」公司股票，但卻未進行財產申報，陳其邁則要國民黨不要舊案重炒，對此，國民黨文傳會副主委黃子哲回擊，沒如實申報財產的陳其邁，還想狡辯又耍賴，這只會欲蓋彌彰，令人厭惡；呼籲監察院長陳菊，速打陳其邁這隻大老虎，向人民證明能兌現「超然行使職權」、「公開透明辦案」的承諾。

黃子哲說，約20年前，與民進黨關係良好的蔡騏遠創立了「網虎國際」軟體公司，後來因為投資糾紛，蔡騏遠被控涉嫌違反證交法以及詐欺罪。該案件在法院審理時，從證人的證詞中，意外揭露陳其邁當初參與炒股狀況。

黃子哲表示，也是證人的陳其邁坦承和助理一起投資「網虎國際」公司股票，也買其他的網路股，但從陳其邁1999年以及2000年的財產申報資料顯示，陳完全沒有申報任何股票的持有或買賣，顯見其故意隱匿炒股事實。

黃子哲指出，雖然從2000年的申報表中，確實有一筆2000萬的銀行抵押借貸，但問題是，當時陳只有一間位在高雄市苓雅區約48.7坪的房子，該區就算現在平均市價也只有每坪20多萬，陳其邁是如何貸款到高達2000萬？

黃子哲接著說，抑或是陳其邁拿父親陳哲男的土地去借錢？但申報表中也未見有陳哲男的贈與或借貸給陳其邁等內容。無論如何，陳其邁的證詞根本與財產申報的資料兜不攏，完全是自己打臉自己。

對於陳其邁回擊「國民黨是舊案重炒，這種抹黑真的是錯誤示範」，以及其發言人邱俊憲也說，沒有炒股，此事是投資失利，陳其邁以自己住的房產作為抵押貸款，當年就有申報該筆抵押貸款，過程透明。黃子哲開炮，這些回應很廉價，根本是避重就輕，模糊焦點。

黃子哲說，依規定連未上市（櫃）的股票也必須申報，陳其邁沒申報就是沒申報，還想狡辯又耍賴，這只會欲蓋彌彰，令人厭惡。如果都無法回答清楚，如何讓高雄市民相信陳其邁的清廉？

(中時 )