心臟衰竭好發於年長者，但青壯族群也可能罹病。女性在懷孕第7個月至產後1個月內，如果喘到難爬樓梯、夜半難眠或同時有足部嚴重水腫等現象，要懷疑可能是「周產期心肌病變」帶來的心臟衰竭。

40歲的趙小姐於去年底順利誕下寶寶，未料呼吸愈來愈喘、心臟部位痛到難以承受，1週後發生心臟衰竭，送醫急救，裝置葉克膜維持呼吸循環。一段時間後仍無法移除葉克膜，轉至台大醫院就醫，但病情依舊起起落落，在加護病房與一般病房進出，更等不到換心，自2月到6月幾次移植心臟配對都失敗了。所幸心室輔助器裝置奏效，植入1個多月至今，她可慢慢下床走路、復健，擁有更多時間等待心臟移植機會。

◎孕期第7個月至產後1個月，呼吸喘、足水腫要當心

台大醫院心臟內科主任陳文鍾說，心臟衰竭是心血管疾病走到末期的結果，其中8成多源於冠心病，也就是動脈硬化造成血管堵塞（慢性期會出現心絞痛，急性期則是指心肌梗塞）；其餘一成左右源於心肌病變，包括不明原因的病變或慢性發炎導致的病變。

另外，不到百分之一的懷孕女性可能發生「周產期心肌病變」而引起心臟衰竭，台大醫院每年收治這樣的懷孕病人約有5名，最多不到10名。周產期心肌病變原因不明，但極少數病人打安胎藥後發生心臟衰竭，因此這個疾病被懷疑與荷爾蒙有關；另也可能源於體內不明發炎。

陳文鍾說，過去有文獻顯示，這個疾病好發於非洲女性，不過那是因為部分非洲地區的鹽很罕見，他們將鹽視為珍貴物質、讓女性產後大量食用，因為鹽份過量才引發這個疾病。另在中國，曾有報告顯示西南地區人民因為缺乏微量元素硒，使得當地許多女性更容易在孕期發生心肌病變。

不過，台灣並未有上述兩種狀況，因此只能提醒孕產女性，如果懷孕第七個月至第九個月間感到呼吸困難，像是難以爬樓梯、難以出門買菜、難以上班工作、晚上因此難以躺平入睡等，或者同時足部發生明顯水腫，就要懷疑可能是心臟衰竭，儘快赴心臟內科評估，藉由聆聽心音或超音波檢查就能立即確診。

◎曾發生周產期心肌病變，醫師呼籲別再懷孕

周產期心肌病變原因不明，再次懷孕無異於將自身暴露於心臟衰竭風險中，因此醫界建議別再次懷孕。陳文鍾曾碰過一名病人，因為先生是獨子、有拚生兒子的壓力，因此自知曾發生心臟衰竭不適合懷孕，她還是嘗試了，最後病情嚴重到必須接受心臟移植。

他說，無論是何種原因造成的心臟衰竭，臨床上會優先考慮藥物治療，如透過血管張力素轉換酶抑制劑、血管張力素受體抑制劑、乙型交感神經阻斷劑等，可以減少心臟負荷與延長壽命。使用上述藥物無效者當中，心跳快的人可使用抑制心跳藥物（Ivabradin）輔助，有心律問題（左束支傳導阻斷）者可裝置心律同步激搏器（Cardiac Resynchronization Therapy）輔助心臟功能，部分病人須要透過支架撐開血管來恢復血流供應及維持心臟功能。

◎用藥無效、等待移植時，還有心室輔助器可助延命

不到1%的病人可能窮盡上述方法都無法拯救持續弱化的心臟，這時就必須轉至外科治療。部分病人置入主動脈內氣球幫浦（IABP）或葉克膜有效，即可恢復為藥物治療；部分病人則需要使用心室輔助器或進行心臟移植手術。

（40歲的趙小姐去年產後發生心臟衰竭，卻等不到移植心臟。今年6月置入心室輔助器幫助維持心臟功能，如今漸漸能下床復健，等待順利換心的那天。台大醫院團隊今為她準備蛋糕，慶祝其救治過程順利。圖片來源：羅真）

台大醫院心血管中心主任暨心臟移植團隊召集人陳益祥說，心臟移植手術是心臟衰竭末期最有效的治療方法，但是器官捐贈數量有限，近5年每年僅有80顆捐贈心臟，以致不少心臟衰竭病友等不到換心就辭世。

心室輔助器（VAD）是一種機械式心臟輔助裝置，可協助末期心臟衰竭患者維持血液循環，病人可藉此等待心臟功能恢復、等待心臟移植等。上述個案趙小姐就藉由這項工具恢復身體活動、開始練習復健，等待移植機會；台大醫院亦有病例裝置至今長達7年，可見這項工具有助提升生活品質。

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(中時新聞網)