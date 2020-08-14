高雄市長補選投票日明(15)日將登場，今(14日)晚藍綠白都請來黨內大咖站台輔選，18時國民黨參選人李眉蓁在台糖物流園區廣場(前鎮區中華五路825號旁)舉辦選前之夜，前高雄市長韓國瑜也現身力挺。不過，民進黨台北市議員王世堅卻認為，韓國瑜現身的時機太晚了。

王世堅在政論節目《新聞深喉嚨》中指出，陳其邁的演講，只是講述他敗選之後的心路歷程，和為什麼會回來參選的前因後果，並沒有在酸韓國瑜。王世堅指出，尤其他前年落選的時候，他也是真心祝福韓國瑜，連韓國瑜本人都有證實過這一段，包括韓國瑜當上市長後，陳其邁擔任副院長時也有跟韓多方聯繫，看有甚麼能幫到高雄。

接著，王世堅分析，他覺得得這一場選舉大勢底定，光是看掃街，吳益政這樣子的掃街場面像是在謝票；李眉蓁是好很多，但大概是選議員級的掃街場面；而陳其邁的氣勢，才是真正的市長規格的掃街。

王世堅也說，任何一方不必有心魔，也不用說贏多少票才是漂亮，因為民眾投票兩大心理，一個是你不會上我投了也沒用，另一個是看到鐵定當選覺得不差我這一票，這兩個因素作用下，當選的票不一定要高，只是選個輸贏 不管當選的落選的 票都不會太高，因為這一陣子民眾關心的不是這個。

王世堅指出，至於韓國瑜來，來的太晚，因為現在的局勢好像打到了第九局，現在是10比1了，那韓國瑜即便擊出全壘打，也只是陽春全壘打，這鐵定是最後一棒了，因為後繼無人。後繼無人之下，你現在來打一隻陽春全壘打，對於這整個大局沒有什麼幫助，但韓國瑜會確實影響一些，會拉高李眉蓁的票，可是相對的也激發出中間選民跟我們綠營，他們會站出來去投給陳其邁。

(中時新聞網)