日本防衛省內的市谷紀念館，有1946年（昭和21年）遠東國際軍事審判法庭時使用的大講堂，還有已故名作家三島由紀夫自殺前演講的陽台和自殺的房間，這棟見證歷史的建築物一直被保存至今。

市谷紀念館原是舊陸軍士官學校總部的舊1號館，過去曾是陸軍士官學校的大講堂，後被日本舊陸軍省和參謀總部使用，日本戰敗後又被美軍接管。在1946年5月至1948年11月成為遠東國際軍事審判的法庭。後來因防衛省廳舍從東京六本木遷至市谷地區時，留下具象徵性的部分建築物，經修復後成為市谷紀念館。

日本防衛省內的市谷紀念館，有1946年（昭和21年）遠東國際軍事審判法庭時使用的大講堂，講堂的中央現在陳列著戰時的各種遺物，2樓看台當時是傍聽席。(黃菁菁攝)

玄關大廳擺設有紀念館的象徵，舊1號館的大時鐘，以及防衛廳當時的看板及日本前首相中曾根康弘揮毫的木製看板。

在大講堂的正中央掛著「玉座」兩字，是當時日皇的座席，為了顯示日皇的尊貴，還採取了遠近法等建築設計，從玉座看下去，連對面2樓人站的地方，看起來都比日皇的視線低。

大講堂的地板鋪的是30公分正方的櫟木角材，共約7200片，其中大部分是將紀念館創建時的木材回收再利用的。大講堂中央陳列的櫃窗有戰時舊日軍的軍服、刀、公文等遺物以及描繪宣布投降前1天開御前會議情景的繪畫等。

日本防衛省內的市谷紀念館，有1946年（昭和21年）遠東國際軍事審判法庭時使用的大講堂。(黃菁菁攝)

東京審判時，普通旁聽席被設在2樓，2樓還有舊陸軍大臣室及日皇休息室。大臣室後方是陸上自衛隊東部方面司令官的辦公室。

1970年三島由紀夫為訴求恢復軍國主義，還政於天皇，曾在此挾持司令官並與士官們一陣打鬥，要求召集官兵聽他演講，他慷慨激昂的演講完，回到房內即切腹自殺，震驚了全球。這個房間的門上至今還留下當時混亂打鬥時留下的刀痕，而通往三島由紀夫演講的陽台的窗戶都被封死了。

(中時新聞網)