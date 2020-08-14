新北市貢寮區台2線靠近馬崗街2之7號的路段，於14日晚間10點20分左右，發生一起砂石車逆向行駛擦撞護欄，導致車頭全毀的事件，警消人員到場後，砂石車駕駛已自行脫困，經救護人員評估駕駛的意識清醒、肢體擦傷後送至基隆長庚，肇事原因待勤區調查。

現場滿地翻倒的砂石，而一旁路牌也遭撞倒，據了解，事發當下為砂石車駕駛自撞護欄，駕駛意識清醒仍可正常溝通，但肢體有些許擦傷，目前已送至基隆長庚進行包紮，詳細事發經過尚待警方釐清。

(中時 )