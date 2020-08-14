貢寮砂石車自撞護欄 滿地灑滿砂石 駕駛爬出車外受輕傷 23:362020/08/14 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市貢寮區砂石車自撞護欄滿地灑滿砂石，駕駛自行爬出車外僅受輕傷。（新北市消防局提供／吳康瑋新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市貢寮區台2線靠近馬崗街2之7號的路段，於14日晚間10點20分左右，發生一起砂石車逆向行駛擦撞護欄，導致車頭全毀的事件，警消人員到場後，砂石車駕駛已自行脫困，經救護人員評估駕駛的意識清醒、肢體擦傷後送至基隆長庚，肇事原因待勤區調查。 現場滿地翻倒的砂石，而一旁路牌也遭撞倒，據了解，事發當下為砂石車駕駛自撞護欄，駕駛意識清醒仍可正常溝通，但肢體有些許擦傷，目前已送至基隆長庚進行包紮，詳細事發經過尚待警方釐清。 (中時 ) #駕駛 #砂石車 #基隆長庚 #基隆 #長庚 也許您會感興趣 推薦閱讀 貢寮砂石車自撞護欄 滿地灑滿砂石 駕駛爬出車外受輕傷 23:362020/08/14 社會 3車等紅燈追撞 保時捷駕駛做完警詢竟離奇自撞 送醫不治 09:382020/08/09 社會 桃園蘆竹高鐵橋下傳大貨車翻覆 車頭倒栽蔥卡護欄 11:442020/08/11 社會 疲勞駕駛惹禍 台中貨車駕駛自撞橋柱害斷腿 18:392020/08/12 社會 印尼T-50i金鷹教練機起飛時滑出跑道 2名飛行員輕傷 22:332020/08/11 軍事 保時捷離奇自撞死亡車禍 駕駛身分曝光 科大教授父親節正要接孩 08:572020/08/10 社會 27歲貨車駕駛疑精神恍神釀禍 載54桶化學桶自撞匝道口號誌 10:052020/08/11 社會 女駕駛搶快闖紅燈遭攔腰撞 波及等紅燈計程車 12:162020/08/10 社會 國道3三鶯路段3車連環車禍 4人輕重傷 10:142020/08/08 社會 醉男酒精濃度爆表自撞路樹 員警怒斥：喝成這樣還開車 13:312020/08/06 社會 社會熱門新聞 男師交纏小20歲白嫩女學生 全身鏡前合體 「四腳獸」片外流 - 社會 鬼月近！網點名北捷「這4站」很陰 站務員：她站在妳右邊啊 - 社會 重機停河堤汽車停車格 4天後驚見慘狀 木柵車主飆罵：鼠輩 - 社會 工程師凌晨穿小圍裙「遛鳥」 甩下體還追孕婦跑 下場好慘 - 社會 鬱卒女友上班火辣噴雙峰「約會變普妹」 他聽完真相秒分手 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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