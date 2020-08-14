高雄市長補選競選活動最後一天，前高雄市長韓國瑜為國民黨候選人李眉蓁站台輔選後，網路聲量大漲，輾壓民進黨陳其邁、民眾黨主席柯文哲，顯示「韓流」仍未消退。13日下午，韓國瑜的聲量甚至飆漲到最高點！

根據《Google Trends》數據發現，13日下午，韓國瑜聲量高漲到頂點！那天傳出韓國瑜準備為李眉蓁站台的風聲後，韓的聲量竟高漲到100點，是民進黨候選人陳其邁(9點)的11倍，更是民眾黨主席、台北市長柯文哲(5點)的20倍。

數據也發現，等到韓國瑜透過臉書發出穿雲箭後，韓國瑜的聲量來到64點，領先陳其邁(16點)的4倍、柯文哲(4點)的16倍。今天上午6時，韓國瑜的網路聲量就有61點，仍繼續領先陳其邁的5點、柯文哲的3點。

另外從地區關注度來分析，陳其邁只有在高雄市比較受關注，柯文哲的關注族群也僅在雙北，不過韓國瑜卻在台灣各地碾壓陳其邁與柯文哲。

李眉蓁14日的選前之夜，雖然有大雷雨攪局，支持者無論是撐傘或穿輕便雨衣「攏無離開」 。選前之夜也聚集國民黨歷任黨主席馬英九、朱立倫、江啟臣等大咖站台助陣。韓國瑜沒陪候選人大進場。韓國瑜強調，高雄市長補選是「買一送一」，2年前陳其邁高雄市長落選，當上行政院副院長。明天就讓我們市長投三號，行政院長給陳其邁做。

13日下午，高雄前市長韓國瑜的聲量飆漲到100點。(翻攝自Google trends)

(中時新聞網)