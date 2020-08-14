再過幾天，即將於8月19日邁入農曆七月，也就是俗稱的「鬼門開」。據民俗說法，鬼門開也意謂著好兄弟們到陽間透透氣，但也不必太過擔心，根據《靈匣》艾菲爾老師指出，農曆七月注意不要誤觸犯7大禁忌，保持小心謹慎就能順利平安渡過。

●半夜不要晾衣服

農曆七月半夜最忌諱晾衣服，因為衣服乍看似人形，容易招來不必要的陰氣或靈體，在半夜晾一恐吸引意料之外的事物而近。

●勿隨便亂拍照

農曆七月陰氣較重，拍照很容易就拍到陰氣與靈體。尤其在深夜應盡量避免，若拍到意外的照片也有可能招來不幸及負能量。

●勿靠著牆走

墻壁本身陰涼，農曆七月更易有陰氣較重的問題，靠著墻壁、或是沿著墻走，就有可能因此沾染上陰氣。所以農曆七月千萬不要沿著墻走，或任意靠墻休息。

●少進出醫院等場所

醫院本身就屬於氣場較亂的場所，尤其到了農曆七月，陰氣更重。所以如果沒特別必要，最好少進出醫院為妙。不過若真的身體出現不適，還是要及早就醫，進出醫院可以隨身攜帶平安符保平安。

●避免在七月看屋買房

不建議在農曆七月賣房買房，因為有可能搬動時沖煞到磁場，或造成陰陽失衡。此時若真的看到有喜歡的物件，盡量避免在農曆七月簽約即可。

●忌吹口哨與半夜喧囂

農曆七月最忌諱晚上吹口哨，恐吸引到一些陰氣或靈體；另外，也忌諱在深夜敲敲打打，避免靈體受到聲音吸引前來。盡量讓夜晚保持寧靜。

●忌喚名拍肩 切記不能回頭

許多人應該都懂得，農曆七月在外切勿隨便叫別人姓名、拍別人肩膀。晚間在路邊、或在郊外若聽到有人呼喚你的名字，或拍你的肩膀時，千萬不要別頭！回頭恐讓肩膀上的陽氣及磁場受到干擾，甚至身體健康也會受影響。

(中時新聞網)