南投有1名生活習慣驚為天人的人夫，他從來不洗澡刷牙，也不愛替換自己的內褲，總是和他親哥哥穿同一件內褲，他的嬌妻因無法再持續忍受，如此噁心的生活習慣，因此向法院提出告訴，要與自己的丈夫離婚，全案以夫妻已沒有相同的生活目標判定兩人離婚符合

據嬌妻的說法，她的丈夫長年不洗澡刷牙就上床睡覺，還與他的哥哥共穿1件內褲，兩人本也有1名小孩，卻不幸在年幼時過世，丈夫竟草草處理不當一回事，還數次在沒洗澡刷牙的骯髒身體，向嬌妻尋求嘿咻。嬌妻歷經長期轟炸後徹底崩潰，她主動向丈夫提出離婚，雙方也願意簽下離婚同意書，但也被丈夫質疑嬌妻在外有其他男人，還四處向左右鄰居亂說，自己妻子不檢點偷吃，嬌妻不甘心向法院提出告訴。

法院傳喚到案時，丈夫辯駁會穿同一條內褲，只是碰巧買的內褲顏色款式都相同，才會看起來都是一樣，丈夫坦承有和嬌妻簽下離婚同意書，但他只是在跟嬌妻開玩笑，仍是想持續這段婚姻。法官認為，既然都有簽下離婚同意書，夫妻在生活中也沒有共同目標，關係逐漸不再親密，因此判處兩人的離婚有效。

(中時新聞網)