高雄市長補選投票日明(15)日將登場，14日晚上18時國民黨參選人李眉蓁在台糖物流園區廣場(前鎮區中華五路825號旁)舉辦選前之夜，韓國瑜約20時45分抵達現場，雖未大進場，但一現身就被現場熱情的支持民眾和媒體包圍，並在9點多發表致詞，以下是他致詞全文：

謝謝大家，非常非常感謝，我們偉大善良的高雄市民，大家好，謝謝，6月份離開高雄，回到雲林，我老婆說既然都回來了不要亂跑，我說「好」，我老婆說人多地方千萬不要去，我說沒有問題，結果沒想到來了高雄又這麼多人幫我們李眉蓁對不對？

今天我們最重要，充滿熱情理想，青春洋溢，對高雄有重大使命感的市長候選人3號李眉蓁，我們國民黨江啟臣江主席，我們最敬愛的許崑源議長的夫人林絲娛女士，我們高雄市曾議長跟各位議員，周錫瑋縣長，還有這麼多，雲林縣的張麗善張縣長，這麼多的嘉賓、議員、里長、社團，還有最重要，我們現場所有支持我們李眉蓁的高雄市民朋友，大家晚安，大家好。

一樣的場地，一樣的時間，一樣的夜晚，一樣的高雄，一樣熱情的高雄市民朋友，大家晚安大家好。我眼中的李眉蓁，跟別人眼中的李眉蓁，我不知道一樣還是不一樣，我眼中的李眉蓁，我跟大家報告，看到我，永遠三件事，讓我印象深刻。

第一，過去三年只要看到我們市長候選人李眉蓁永遠笑咪咪，露出一口潔白的牙齒，青春洋溢，活力四射，眉蓁給任何人的感覺，只要跟他見過面，就會被她和善的笑容感動。

第二，當上高雄市長，碰到李眉蓁，每一次就跟我說選民服務怎麼樣，地方建設怎麼樣，小孩子讀書太熱，沒有冷氣，青年創業，還有她的選區，左營楠梓的建設，每一次都為了市民朋友，我當市長她當議員，我們溝通配合的非常好。李眉蓁只要市民朋友、選民的需要，都是一馬當先。

第三個印像，每次把公事談完，李眉蓁就會嘆氣，我問怎麼了？她說「市長，好想再生幾個孩子，我真的好喜歡小孩子，我一定要再生，有沒有什麼方法能繼續再生出來」，我說我不知道方法，我結婚八年都生不出來，後來有的老太太建議說去煮鵝蛋，電鍋打開來不蒸雞蛋蒸鵝蛋，回去蒸好了吃吃看，不知道怎麼樣，我老婆就懷孕了，我說眉蓁我把這個方法告訴妳，從此以後，李眉蓁只要碰到我，報告市長，我有吃鵝蛋，真的有吃鵝蛋，她已經吃了100多顆，大家幫她掌聲鼓勵。

八年以後吃了鵝蛋生下來，我的大女兒韓冰長的完全是鵝蛋臉，不知道別人有沒有像，我把這個方法告訴眉蓁，眉蓁吃了100多顆鵝蛋了，後來我就告訴她，回去叫她老公身體鍛鍊好，一定希望她們繼續多子多孫。

各位親愛的我們市民朋友，李眉蓁真實的個性就是如此，充滿了歡笑，對選民充滿了責任，對下一代充滿了愛心，這就是真正的李眉蓁。大家幫李眉蓁掌聲鼓勵好不好！

我們到百貨公司周年慶，我們看到，歡迎周年慶買一送一，現在台澎金馬22個縣市，唯一只有一個縣市長，現在是買一送一，就是明天，我們高雄市長的投票，我們到百貨公司看到買一送一高興的不得了，我們親愛市民朋友發揮你的智慧，明天勇敢投出一票，「買一送一」。

兩年前，新北市市長選舉蘇貞昌落選高升行政院院長，陳其邁高雄市長落選高升行政院副院長，台中市長林佳龍落選高升交通部長，明天我們聰明有智慧的市民朋友，我們買一送一，市長投3號李眉蓁，讓行政院長給陳其邁做。

想想看，明天這一票，我覺得真的是值千金，高雄市負債3000多億，我們迫切需要一位熱愛高雄的行政院院長。蘇貞昌說，陳其邁當市長要補助高雄市4000億，我們不要，我們讓陳其邁做行政院長，直接幫助高雄好不好！

讓充滿責任、充滿理想、充滿愛心，對高雄這個土地真正一步一腳印的李眉蓁，當上我們高雄市長，高雄市的未來，絕對不能原地踏步，再往後退。

李眉蓁跟我說，小孩子沒有冷氣，她很著急，我們韓國瑜團隊已經30多所學校，今年再推100多所，我們有李眉蓁來推動高雄所有的小朋友上課有冷氣好不好！我們的中英文雙語教育，我們也希望李眉蓁在今年24所變48所，由李眉蓁擔任市長，全高雄市所有的國民中小學全部實施中英文雙語教育好不好！

我們的路平燈亮水溝通，韓團隊一年半，修了660條道路，挖水溝4000公里，今年年底，所有高雄的路燈都要換成智慧型路燈，我們讓路平、燈亮、水溝通，讓李眉蓁認真的為我們高雄來打拚好不好！

現在天降甘霖，真的對今天所有來的貴賓、好朋友非常不好意思，這雨這麼大，如果大家不介意，請掌聲鼓勵一下好不好！謝謝各位鄉親，李眉蓁當上市長，她肩膀上的責任非常重大，招商引資，我們這一年半引進了2600億，我們希望李眉蓁當市長，能夠讓高雄更多企業家來投資好不好！

我們農產品、水產品外銷一年成長百分之一百七。我們希望李眉蓁市長能夠更重視高雄農民、漁民，把農產品、水產品，大量外銷好不好！我們青年局的創業，我們成立了10個月，透過青年局的幫忙，撮合整個高雄青年子弟創業貸款7000多萬，我們希望李眉蓁當市長，能夠繼續大力照顧我們高雄子弟，幫助我們青年朋友創業跟就業好不好！

各位好朋友、各位電視機媒體前面所有高雄市民朋友，發揮智慧，我再說一遍，民進黨不是高雄人的爸爸，沒有必要一定要投民進黨，我們一年半證明我們絕對沒有貪污，我們認真的做事，我們尊重選民的選擇，給李眉蓁一個機會、給高雄市未來一個機會，讓我們一起努力，把3號李眉蓁明天送進高雄市政府擔任高雄市長好不好！

(中時新聞網)