美國衛生部長阿札爾高調訪台，這是從1979年台美斷交後，美方來台的最高層官員。前高雄市政府研考會主委、屏東大學教育行政研究所教授李銘義認為，阿札爾訪台下一步之後，是否就是讓衛福部長陳時中訪美，這讓人充滿想像空間。

李銘義接受香港媒體《中評社》專訪時表示，阿札爾訪台，並沒有得到美國總統川普預期的政治效果，但卻埋下美中盤局在台海、南海或其他區域加劇衝突的觸發點。他認為，表面上美台關係獲得實質雙贏，但美國已把台灣推上第一島鏈抗中的大角色。

李銘義指出，美國若持續操作「台灣牌」，阿札爾訪台的下一步，衛福部長陳時中應該會很快訪美。但是台灣已被捲入美中博弈的漩渦之中，兩岸關係或許不會發生立即的危險，但眼見兩岸對和平期待漸行漸遠，這是「很恐怖」的事情。

李銘義認為，馬政府執政時，台灣面對美中關係仍可保有自主性，但現在民進黨樂於扮演第一島鏈圍堵中國大陸的防禦點，對內可更鞏固政權。但台灣陷入美中衝突的漩渦之中，是否符合台灣的人民利益，這點還須商榷。

(中時新聞網)