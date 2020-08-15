人與人之間的差異是天生的，有些人一出生就擁有眾多的優質資源，贏在起跑線的大有人在，而有些人卻是滄海一粟，平凡中碌碌無為的路人。十二星座論綜合實力誰最出眾？來看看有誰能夠脫穎而出，綜合戰鬥力非常強悍！

▍1.天蠍座

天蠍在十二星座中算得上是非常有頭腦的一個，同時觀察能力與邏輯推理能力非常強，他們思維縝密，不管是在生活還是工作，都能夠獨當一面，同時他還是性情中人，為人純良，雖然有時會有些腹黑的表現，但也不妨礙他是個值得深交的朋友，能夠提點你沒有看清的事情，情商足夠，智商在線，天蠍在十二星座中絕對是最讓人捉摸不透底線的一個。

▍2.摩羯座

摩羯是個非常有頭腦的星座，做事有理有據，踏實謹慎，再加上他的勤奮，又兼具做大事的思想，眼界開闊，擁有理性與感性的處世態度，不管什麼時候都會對自己的所承擔的事情負責，工作與生活都能完美安排得當，綜合實力不可謂不強。

▍3.水瓶座

水瓶跟天蠍摩羯相比，都有些缺陷與優點，比如，與天蠍相比，水瓶缺乏天蠍的狠勁與魄力，當然天蠍沒有水瓶強大的思辨能力，與摩羯相比，水瓶沒有摩羯的踏實努力，更喜歡找一些捷徑，投機取巧，但水瓶在十二星座中能夠排前三，說明其實力不俗，感情方面缺乏些定力，但其綜合方面的魅力是最出眾的。

▍4.獅子座

獅子很討異性喜歡，在情商這塊，獅子不遜於水瓶，但綜合實力講究的是各種能力的平衡與條件，獅子理性缺乏些智慧，感性少點圓滑，聰明是有的，但有時候容易太過自作聰明，低調與退讓是他需要學習的。

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