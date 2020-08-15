與小編有超過10年以上同窗情誼的美珍，同樣從事媒體工作、在電視台任職記者一職，平時工作繁忙，熬夜加班稀鬆平常，甚至假日也經常需要加班，就如她自己所說：「把青春年華都奉獻給工作了……」，工作佔滿了她生活絕大部分時間，年近40仍小姑獨處，儘管周遭的親朋好友對於她的婚事都急得像熱鍋上的螞蟻，她卻絲毫不以為意，反而覺得就這樣一直單身下去，其實也挺不錯的，非常享受現在擁有的單身生活。今天，台灣未婚單身人口愈來愈多，「剩女」早已不是新鮮名詞，甚至已經成為這個時代的常態，小花平台提醒，不論已婚或是單身，開心就好，在享受一個人生活的同時，別忘了做好自身保險理財規劃，「剩女」其實也可以是「勝女」！

單身人口攀升，愈來愈多「3高＋白骨精」被剩下了…

根據內政部最新統計指出，台灣30歲以上的單身人口已超過600萬人次，佔了30歲以上人口比例近4成左右，其中，單身女性人口多於單身男性人口60萬人次，很明顯的「單身女高於單身男」，女性不婚、不育的比例愈來愈高，單身人口正持續增加中。

所謂的「剩女」是一種對於大齡單身女性的貶義稱呼，用來代指年近30歲或是30歲以上的未婚女性。隨著多年前台灣偶像劇《敗犬女王》的熱播，有關「剩女」現象受到熱議，而與其有著密切關聯的另兩個名詞「3高」和「白骨精」，也獲得高度討論。

何謂「3高」和「白骨精」？也就是指這些大齡單身女性絕大多數人擁有高學歷、高收入及高智商，同時在職場上更是給人職場女強人形象「白領＋骨幹＋菁英」，有著如此傲人、優越的自身條件仍然「被剩下」了，其實她們之中有許多人在享受單身生活之餘，更有所堅持「不強求、不將就」。

(中時新聞網)