平平都是小資上班族，為何有些人可以在短時間內擁有第一桶金，而其他人則是每個月捉襟見肘，尤有甚者「只能吃吐司配白開水度日」？許多人把問題的癥結歸諸於外在因素，像是大環境不佳、景氣不好或是自覺學歷不夠漂亮，乃至於懊惱自己投錯胎沒有富爸爸、富媽媽……等；對此，小編卻持不同看法，生活周遭有不少年輕人儘管薪水少少K，因為懂得善用理財工具，也能日積月累滾出大財富，最重要的關鍵在於，想要存到錢、變有錢，不只是想想而已，努力去實踐就對了！

正所謂「你不理財、財不理你」，小花平台建議，對於薪資不高的年輕人來說，存錢從小面額開始著手「先求有再慢慢累積資產」，就像高樓平地起，每一筆大錢都是從小錢累積而來的，同時也提醒年輕人，絕大多數人之所以存不了錢，可能就是誤觸了「理財地雷」，以下由小花平台保險顧問整理4個常見的「理財地雷」，小心，千萬不要碰：

地雷1、「有錢就要花光光！」絲毫沒有存錢的習慣

根據一項統計研究發現，國內年輕首購族的購屋自備款多半由父母支援資助，只有極少部分的人可以自己拿得出款項，除了體現時下年輕人被低薪所困的社會現實外，也真實反映出絕大多數年輕人更在乎「及時行樂」，相對來說，也較少有儲蓄。

小花平台保險顧問建議薪資水平不高的年輕人，可以小額逐筆投入、定期定額長期投資布局，一步一腳印慢慢累積財富；首先，最重要的是，先制定好投資理財計畫，此時心裡要有底：「每個月該存下多少錢？預計在多久時間內達成目標？」，接著再行挑選出適合自己的投資標的，透過精打細算，穩紮穩打地攢下每一塊錢，慢慢存、慢慢滾出一桶金。

(中時新聞網)