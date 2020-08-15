台北第一果菜批發市場像隻不眠巨獸，夜以繼日吞吐超過千噸的貨物，如果說貨物如氧氣，那些3.49噸到超過20噸的貨卡車就是紅血球，像巨人那樣強壯剽悍地扛著重物，穿梭停泊於它的肚腸之中。

3.49噸的中型貨車，上頭泰半掛著「FUSO」亮銀色的品牌字母，大型車也不例外，FUSO Super Great綠色的車頭有著遠古爬蟲般的威嚴。比起優雅性感的乘用車市場，「商用車」相對低調，但對於台灣頭家，這些有輪子的「飯碗」才是真傢伙，夠勇、夠耐操。

如果說Toyota、Nissan、福特等，是台灣汽車市場的領先品牌，FUSO則是台灣「商用車」市場龍頭，而它背後主要銷售服務者是一家老字號企業——順益集團。

神祕霸主藏民間〉

成立74年僅一年賠錢

這家從未上市上櫃的神祕家族企業，幾乎年年有超過300億元營收的戰績，去年甚至突破340億元，它保持著年銷售超過8000輛、商用車市占率超過36％的硬實力。

這麼一家年逾耄耋的老集團，竟能年年賺錢，霸占商用車市場寶座28年而不顯老態？子公司裕益汽車董事長游浩乙說到了重點：「我們只做商用車的上下游垂直整合，不做水平多角化經營。」即使旗下「順益汽車」也經銷三菱轎車，但順益集團上下都知道，只有商用車才是王國的命根。順益絕對的統治者林姓家族確立了這個王國方針，在變與不變中，堅守著順益的不敗金身。「成立74年來，只有2000年那一年虧錢過。」游浩乙說。

順益二代林清富今年74歲了，與這家老店相同年歲。6月初，他與已經接班8年的女兒林純姬並肩走進當年父親林迺翁在台北市延平南路五號創立的「順益行」起家厝，當天是這棟房子改建為「順益台灣原住民博物館——美術分館」（簡稱順益台灣美術館）的開幕典禮。文化，可說是林清富最鍾愛的志業。

二代接班超低調〉

不上市、堪稱政商絕緣體

不過文化之外，「順益林家」畢竟是台灣車業一方之霸，在商場上悶聲不響的它，為何能擋下和泰汽車大軍壓境？比起裕隆嚴家、和泰蘇家，林家確實顯得沒沒無聞。

原因在於，順益一來沒上市，而且林家百分之百獨資，他們不需要召開股東會或向公眾交代盈虧；二來，林家也與政界、商界極少互動，維持著幾乎「絕緣」的形象，而且在過去，連談生意都很難見到林清富一面。

林清富低調神祕，不過順益的靈魂，確實正藏在林姓家族的深宅之中。這次《今周刊》獨家專訪到三代董事長林純姬，以及從林清富時代就是王座御前最得力的幹將游浩乙，才能一窺他們維繫集團於不墜的經營哲學。

全台買地自闢活路〉

40年來積極獵地建廠

1947年順益行成立，以汽車零件起家，創辦人林迺翁一路搶下日本三菱代理權，逐漸確立順益在商用車銷售上的企業基礎。

接下來的大事發生在1971年，那年台灣被迫退出聯合國，商界一片風聲鶴唳，企業紛紛遠走他鄉。當年林清富不過24歲，林迺翁問他該怎麼辦，他回答：「你不走，我就不走；你留下來，員工都會跟著你留下來打拚。」順益決定留下來深耕台灣市場，更開始全台買地，自1980年代，林清富就從高雄買起，每隔2到3年建立一家工廠，一塊塊土地都買了下來。

林純姬談到老爸買地，也認為林清富非常善於「放長線，釣大魚」。游浩乙說：「真正為順益扎下基礎，就是林清富董事長。」數十年來，順益已在泰山、高雄、小港、台中、新竹、苗栗、嘉義、台南、屏東、花蓮陸續買地建廠，一買就是千坪起跳，現在裕益汽車坐擁24家服務工廠，而且泰半都是順益集團的自有土地。

《今周刊》第1234期

(中時新聞網)