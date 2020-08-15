娛樂8點半》大陸劇《三十而已》近來掀起一股熟齡女子對家庭、感情、生活的討論風潮，片中三位女主角也因此翻紅，劇中未婚代表「王漫妮」由現年33歲的江疏影飾演，過去她常被冠上「胡歌前女友」封號，更讓胡歌曾在節目裡坦言沒保護好她，而江疏影私下對感情態度也很大方，鬆口自己其實一直是「感情的失敗者」。

2020年對江疏影來說可說是聲名翻漲的一年，擁有高學歷的她，除了是上海戲劇學院表演系學士，還曾到英國念東安格利亞大學傳媒經濟學系碩士畢業，2012年她回大陸後演出「小燕子」趙薇演而優則導處女作《致我們終將逝去的青春》，擔任女配角的江疏影以清新外貌與演技闖出名號，卻曾坦言「自己其實是個捧不紅糊咖」。

今年5月，江疏影與王凱合拍的《清平樂》圓滿落幕，江疏影在微博發文以「一個怎麼捧都不紅的女演員的獨白」為題，寫下出道以來的苦澀，她承認自己資質、天賦都不是最好的，「其實，我是自卑且悲觀的。我演的這些角色基本都被狙擊過，什麼捧不紅糊咖都是我的代名詞。」但她就是有股傻勁喜歡拚命工作，「勤能補拙」成為她安慰自己的保命符。

江疏影表示「雖自己看來與世不爭，我也渴望自己被認可....這種被認可並不單純就是你紅了或者又沒紅起來。我從影以來，從來不是為了一個飄在空中的『紅』字去拼命演戲。」並承認自己還是有野心想跟最頂級的製作班底合作，而在此之前，「紅不紅」成了能否實現這場願望的入場券。

江疏影坦言「我就是一個想紅的女演員」，自己能接受所有的質疑，但當在最擅長的領地裡被狂轟濫炸，「確實也藏不住我的這份尷尬和落魄」，認了曾被評論戳傷，但她越挫越勇，上月開播的《三十而已》為她迎來演藝事業另一股高峰。

江疏影私下跟舊愛胡歌一樣逗趣。（圖／翻攝自胡歌、江疏影微博）

在《三十而已》裡，江疏影將單身女子的堅毅演繹深入人心，還被封為「精緻窮女主角」。戲外，2014年她曾被拍到和男神胡歌交往，後來胡歌發文認了戀情，還被傳兩人已進展到半同居，8個月後，江疏影在新劇記者會上承認分手，但沒多提原因，4年後她上節目《恕我直言》，才暗示「他很優秀，但我不想光成為一個附屬品」。

江疏影昔上節目談前男友。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

胡歌後來談到和舊愛分手，直言「那個時候受到了過度關注，作為男友來說，我也是缺乏一些擔當的，沒有好好保護她。」雖沒指名道姓，但外界都認為他在說和江疏影的一段情，女方後來也受訪表示，自己在戀愛中總是失敗者，也是被動的，絕大多數都屬於「被分手」的一方，似乎暗指當年是被胡歌提分手才結束戀情。

外型溫柔溫婉的江疏影，受訪時也曾自曝不服輸的一面，透露當年隻身到英國念書，其實語言能力一開始不佳，讓她吃了很多苦，後來她以打工方式練習口語，也狂背狂學單字，聽說能力才突飛猛進，讓父母親心疼又驚訝，她則笑說：「自己選擇的路，跪著也要走完」。

江疏影在《三十而已》中感情動向也深受觀眾討論。（圖／翻攝自電視劇三十而已微博）

談到未來擇偶條件，跟胡歌交往過的她喜歡的標準和別人不同，認為父親擁有理想另一半的特點，表面看來粗糙、大男人，內心細膩善良，就算看戲會看哭也沒關係，江疏影笑說：「我覺得看電視會哭的男生很可愛啊，而可愛就是一個很重要的品質。」

(中時新聞網)