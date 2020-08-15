解決生理需求，在現代社會以不是禁忌話題。近來大陸上海「成人體驗館」生意火爆，藏身商業區、住宅區內，以「共享女友」為成年人提供量身訂做的情趣服務。

據大陸《看看新聞》報導，這些新興的成人體驗館，透過網路招攬客人，廣告主打「保健按摩」，實際上是利用擬真矽膠娃娃提供性服務，將原本私密的情趣用品變為「共享女友」。

店家表示會提供不同風格款式的娃娃，還能根據客戶的「口味」量身訂做，價格從每小時200到500元人民幣（約新台幣850到2200元）不等。

而這些「成人體驗館」生意火爆，有些在半年內網路銷售次數接近200，記者去電詢問時，還有店家表示已經滿房需要排隊。店家除了提供保險套、潤滑劑，還有瓜子飲料礦泉水。服務人員除了會替娃娃清潔、抹上潤滑劑，還會「貼心」用加熱棒加熱娃娃下體。

不只上海，台灣也有「共享女友」。據周刊王報導，新北市中和區就有一間另類應召站，業者從日本高價引進栩栩如生的「性愛娃娃」，並砸重本從日本等世界大廠引進OT、人造人、4woods的真人矽膠娃娃，選用最高規格鉑金矽膠，觸感有如真人皮膚一般，每一隻要價都高達2、30萬元，這是全國第一家光天化日「公然賣淫」，又沒觸法的情色產業。

業者在顧客上門「光顧」小姐前，還會特別加熱娃娃，讓溫度像真人一般，使用起來更舒服，就連肌膚、鎖骨等各部位也都製作得維妙維肖，娃娃的手腳、軀幹還可依「客人」需要姿勢任意自行調整，身上的體毛也完全顯現，連性器官的構造、觸感也與真人無異。

想到這家另類應召站消費，代價是每小時2300元，但和真人「僅能1發」相比，在這裡「抒發」，店家不但不會打擾，有本事還可儘管「吃到飽」。

(中時新聞網)