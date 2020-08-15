由於新冠疫情擴大，黃金産品的需求減少，但黃金的國際價格卻連日刷新歷史高點。這是因為購買黃金所支付的美元正在貶值。美元作為軸心貨幣的信用正受到拷問。

「人們已經沒有將錢用在珠寶飾品的寬裕」，在文化上偏愛黃金的印度的首都新德里，經營寶石店的阿布希什克（音譯）對顧客稀少發出感嘆。

國際調查機構世界黃金協會（WGC）統計顯示，印度的珠寶飾品需求今年上半年比上年同期減少了60％。不僅是城市封鎖導致店舖關閉，失業率上升等也在導致消費者的購買力下降。

大陸也如出一轍。雖然新冠疫情告一段落，城市封鎖被放寬，但黃金需求復甦遲緩。上半年的大陸珠寶飾品需求比上年同期減少了52％。與需求旺盛的雷曼危機之後明顯不同。

與冷卻的實際需求形成對照的是，黃金的國際指標紐約期貨7月底首次突破1盎司2000美元。時隔8年創出最高價。

正在推高價格的是投資資金。以黃金作為支撐資産的交易所交易基金（ETF）的1～7月資金流入量達到491億美元，創出歷史新高。95％為歐美的基金。經由美國的新興交易應用「Robinhood」，年輕人等投資經驗較少的階層也被價格波動所吸引，開始買入黃金。

在市場上有觀點認為「今後1年半內將達到3000美元」（美國銀行）。實際需求缺乏，卻對黃金進一步上漲深信不疑，原因是正在加強處於世界貨幣交易中心的美元的價值將不斷下降這一看法。

美國聯準會3月為了應對金融市場的動揺，啟動了無限制的量化寬鬆，形成在事實上支撐作為美國政府經濟刺激對策的國債增發這一格局。還啟動了支撐企業資金週轉的公司債購買。此外，向不得不確保美元的各國，通過與各中央銀行的美元互換框架，最多供給了約4500億美元。

結果，顯示聯準會向美國國內注入的資金量的「基礎貨幣」5月達到逾5兆美元，比2月底增加了約5成。包括美國以外的央行作為外匯儲備持有的美元在內，全球美元流通量「world dollar」也在5月達到創出歷史新高的8兆美元。

新冠疫情衝擊意外地彰顯出美元作為軸心貨幣的地位並未動搖，但旨在支撐世界的大量供給正在帶來考驗美元信用的結果。野村證券的高級經濟學家小清水直和表示：「與其説黃金的價格正在上漲，不如説美元的價值正在下降」。

美國政府截至目前提出了3兆美元的經濟對策，現在仍在為維持失業對策等而討論新的財政刺激舉措。很多投資者傾向於認為，為了支撐國債發行，聯準會將持續購買國債，注入美元，美國10年債收益率僅為0.5％，降至歷史最低（價格上升），黃金正不斷被買入。

新冠病毒疫情在看起來已暫時平息的日本和歐洲等地再次爆發，看不到結束的跡象。世界經濟持續低迷將難以避免，作為支撐力量的聯準會的作用只會提高，很難減弱。

對貨幣寬鬆的依存是否最終將動搖對美元的信賴？瑞穗綜合研究所的高級主任經濟學家野口雄裕認為，7月以來的美元貶值和黃金上漲是「面對未來風險的市場的一個信號」，這種看法正在增加。

(中時新聞網)