51歲黃先生，長期因工作忙碌無暇顧及正餐，總是藉由宵夜飲食宣洩壓力。不僅BMI已達肥胖程度(29.7)，腰圍過粗且超標(＞90公分)，最近一個月活動時常感覺胸悶與喘氣，就醫檢查才發現血壓、三酸甘油脂都已超出正常範圍，心電圖檢查也意外發現心肌早有缺氧情形。

40-64歲中年人口 超過3成有代謝症候群

依據107年成人預防保健資料顯示，超過5成的40-64歲的中年人口，三高中有一項異常且腰圍過粗(男≧90公分，女≧80公分)，超過3成有代謝症候群，其中三高皆偏高且腰圍過粗，再加上體重過重或肥胖者近2成，令人擔憂的是，這群人每週固定運動超過150分鐘的不到1成。

「代謝症候群」是隱藏在慢性病背後的危險因子，其診斷標準是「三高加二害」，意味血壓高、飯前血糖高、三酸甘油酯高再加上腰圍過粗、高密度脂蛋白膽固醇偏低，若5項指標中有3項或超過3項異常即屬代謝症候群。而有代謝症候群者，未來罹患「糖尿病」、「高血壓」、「高脂血症」及「心臟病及腦中風」機率分別比一般健康民眾高6、4、3、2倍。

腹部肥胖易引心血管疾病 遠離慢性病從飲食+運動開始

國民健康署指出，腹部肥胖容易引發罹患心血管疾病的風險，若要降低或逆轉代謝症候群帶來的危害，避免慢性疾病上身，除從健康吃，採用低油、低糖、低鹽及高纖的飲食為原則，規律做運動，建議每週達到150分鐘(每周5次、每次30分鐘，或每日累計30分鐘)的中等身體活動規律運動，例如：健走、慢跑，並養成晨起10分鐘測血壓/量腰圍/秤體重，自我檢測血壓(正常血壓<120/80mmHg)、腰圍是否過粗（成年男性腰圍≥90公分，女性腰圍≥80公分）和維持正常BMI和體重，找出危害健康的不良因子，即早追蹤管理及治療，遠離代謝症候群的威脅。

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(中時新聞網)