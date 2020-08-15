炎熱夏季，常常一踏出門就大汗淋漓，為了防止汗臭、狐臭等身體異味，很多人會使用止汗劑，而你也有多汗、體臭的困擾嗎？你知道止汗劑和制臭劑該怎麼用嗎？

大汗腺分泌旺盛 加上細菌作用易產生體臭

人體的汗腺有大汗腺和小汗腺。彰化基督教醫院皮膚科邱足滿醫師說明，小汗腺分布於全身，而手掌、臉部及腳底特別多，這種腺體的導管獨立開口於皮膚表面，成分99%是水，呈弱酸性，主要是透過排汗幫助調節體溫，然而皮膚表面細菌作用後會形成汗臭味；而大汗腺（又稱頂漿腺）主要分布在腋窩、肛門及陰部等部位，其導管開口於毛囊，汗液中含有蛋白質和脂肪酸，呈弱鹼性，經皮膚表面細菌作用後，會產生獨特氣味（費洛蒙）來吸引異性，但若味道令人不悅就會產生體臭。

小汗腺出汗是身體對熱的反應，情緒也會影響出汗；大汗腺是受到性腺和神經控制，在青春期之後才開始分泌，情緒激動時也會刺激大汗腺分泌，對於多汗的人來說，社交穿著會很困窘，如果是大汗腺分泌旺盛，加上細菌作用產生的體臭，就真的糗大了。

止汗劑多以鋁鹽最常見 塗抹後須待6-8小時才有作用

面對多汗困擾，許多人會使用止汗劑，最常見的是鋁鹽，透過在汗孔頂部形成凝膠來止汗，塗抹後不能馬上見效，需等待6-8小時。目前衛生福利部核准於特定用途化粧品的止汗制臭劑共5種，其中4種可止汗，均為鋁鹽。

邱足滿指出，人在睡覺時汗腺分泌會減少而保持乾燥，睡前是最佳的使用時機，而塗抹部位的皮膚，必須在完全乾爽的情況下，如果皮膚略帶水氣，可能會產生弱鹽酸而刺激皮膚，產生搔癢或乾燥粗糙的狀況。

晚上使用白天不用擦 4種情形易產生刺激性皮膚炎

經過一個晚上作用，鋁鹽會在汗孔頂部形成凝膠狀物質，白天就不會出汗了，到了早上可用濕毛巾擦在使用部位，藉此減少止汗劑殘留與刺激性皮膚炎，日間出門流汗後就不用再補擦。

若每晚重複使用，一週之後效果顯著的話，即可減少使用頻率，通常一週使用一次即可發揮止汗效果，但停用後就會逐漸回到原本的狀況；不過，對於過敏體質、曾發生皮膚過敏、腋下有毛囊炎或傷口者不宜使用，以免發生刺激性皮膚炎。

止汗劑分5種劑型 減少汗臭、體臭需對症下藥

邱足滿表示，止汗劑產品有水劑、乳劑、膏劑、噴霧或滾珠等劑型，愈水性的劑型效果越好，愈膏狀的劑型的使用舒適度越佳，濃度愈高者效果越好，但對皮膚刺激的風險也越高，至於噴霧劑型使用時則要避免吸入。

而制臭劑是改變皮膚的化學性質，保持腋下不產生異味。許多除臭劑可以降低皮膚的酸鹼值，將皮膚環境變成對細菌較不利的弱酸性，阻止某些微生物繁殖；或含有抗菌成分抑制皮膚表面的菌叢，使其無法發酵而產生異味，藉此減少汗臭、體臭。

此外，某些制臭劑含有香料或稱體香劑，是透過制臭劑的主要有效成分，並添加其他香味修飾體味，適合在出門前或運動後盥洗完、皮膚乾燥時使用。邱足滿也提醒，止汗制臭劑只能抑制出汗或減少體臭，如果有大量出汗或嚴重體臭，應就醫治療。

延伸閱讀：

(中時新聞網)