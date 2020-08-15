冥冥之中被照顧，看似驚嚇卻又溫馨的回憶，竟讓人不禁懷念。一名網友在爆料公社分享兒時的靈異故事，事情發生在三合院的主廳內，身穿清朝袍服的奶奶們一眼怒視的瞪著孩子們，嚇得孩子屁滾尿流，但整件結局卻是意外的溫馨。

小明（化名）家境窮困，因繳不出房租，爸媽經常帶著小明三兄妹四處奔波找房，無安身之處的一家人，遇見了一名老奶奶，好心地用廉價的價格，把閒置許久的三合院老家租給了小明一家人。三合院主廳是傳統的公媽廳，裡頭供奉著老奶奶家的歷代祖先牌位，主廳二側各有一扇門，連通左右兩側的臥室但僅用一根老舊木栓鎖住，除了過年或是清明節，老奶奶或是她的子孫鮮少來祭拜。這扇木門的門縫微微露出細弱的紅色光線，警示著這是不可侵犯的領域。

剛搬進去的幾天，小明三兄妹興奮地在三合院裡追逐嬉鬧，但對於公媽廳，三兄妹都敬而遠之不敢接近。某天夜晚，妹妹突然縮到小明的身旁，只見她語帶哭音地說：「哥哥，我看見有個老人穿著袍服，從木門探出頭來瞪著雙眼看我」明日一早，小明急忙把事情告訴爸媽，但爸媽卻不以為意。

過了幾天，爸媽不經意地與友人聊到，最近兩人身上時不時出現大塊瘀青，還以為是工作關係撞到的，但妹妹聽到後，哭噎地說：「我半夜看到模糊的黑影坐在你們身上，手還掐著你們的脖子」，大人們當下驚得啞口無言，爸爸只好找老奶奶，表達想搬家的意思。

老奶奶問起緣由，於是帶著小明全家人進公媽廳，一起向祖先上香祭拜，聽見老奶奶喃喃地向祖先祈禱：「一家人是來幫忙照顧祖厝的，不是來侵占的，請祖先們別誤會，若小孩子調皮，吵到列位先祖，請不要見怪，不要故意嚇他們」。

祭拜過程中，神桌上供奉的祖先牌位外，四周牆上還掛滿祖先畫像，而其中幾位身穿清朝朝服。然而，一縷縷的絲烟劃過天際，幾柱清香的祝禱下，祖先好像聽懂了老奶奶的意思。幾年後，再也沒有發生過靈異事件，雖然妹妹還是會看到公媽廳有人在看著她，但不再是怒視的眼神，而是溫柔的微笑，小明也曾發生嚴重的意外但卻只有小擦傷，這冥冥之中，好像真的被照料，小明事後回想起來，還真是一件溫馨的「意外」事件啊。

(中時新聞網)