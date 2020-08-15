高雄市長補選結果，柯文哲魅力無法轉移，民眾黨票數未明顯進展，在高雄氣候未成；民進黨看似光復高雄，但接下來的派系共治考驗陳其邁政治智慧；而國民黨兵敗如山倒，2022議員恐怕掉超過6席，黨內勢力重新盤整。藍綠各自關門內鬥，高雄政壇還有得吵。

元月台北市立委補選，柯文哲輔選「柯家軍」陳思宇慘敗，7月屏東崁頂鄉長補選，民眾黨廖國富也宣告挑戰失敗，這次高雄市長補選，民眾黨提名原親民黨籍吳益政角逐，最後得票率不到5％，還不及年初大選時民眾黨在高雄的政黨票，再度證實柯文哲魅力無法轉移，對他2024年競逐總統大位恐是隱憂。

民眾黨在高雄未成氣候，政治版圖仍是藍綠天下，儘管國民黨議會過半，但陳其邁補選大勝，若無意外，2年後連任機會很高，地方分析，藍綠之間應有休兵默契，畢竟各自黨內角力比黨外競爭更急迫。

民進黨方面，選後陳其邁市府進入派系共治階段，剩下1年多就要再準備2022爭取連任，初期陳其邁必須維持派系和諧，尤其與海派競合關係微妙。

海派今年派綠委趙天麟拿下高市黨部主委，且在議長補選提名運作甚深，日漸茁壯反而引起黨內其他勢力忌憚，海派也略微收斂，原本打算高調宣布成立的湧言會遲未登場，加上時代力量、台灣基進在罷韓過程大力相助有功，下屆議員提名泛綠陣營的內部角力必然精彩。

國民黨高雄今年則在總統大選、罷韓投票、市長補選連輸3次，又鬧出黨部、黨團派不合爭議，黨團總召曾俊傑已辭職，市黨部主委莊啟旺恐是下個被檢討對象，黨內進入盤整階段，目前議會席次雖占多數，但2022選舉，藍營瀰漫失敗主義，議員可能掉超過6席，屆時同選區議員間的明爭暗鬥必然慘烈。

此外，李眉蓁補選失利，是否能夠東山再起？黨中央若沒有決心長期經營，繼續毫無行動，坐視高雄青壯派後繼無人，2022年市長選舉重演今年找不到補選戰將的窘境，藍營在南部基本盤恐將持續探底。

(中時新聞網)