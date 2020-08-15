隨著鵜鶘在本季復賽只拿2勝6敗，提前無緣晉級季後賽，目前不僅謠傳總教練金崔將被開除，就連主控「球哥」朗佐鮑爾也有可能在今年休兵期間遭到交易，根據《The Athletic》記者阿米克爆料，原因就是球哥在復賽階段都沒認真打球！

「在奧蘭多的消息人士告訴我，朗佐鮑爾來到那裡以後，看起來已經提前做好打完例行賽就離開的心理準備，完全不想好好打球，而鵜鶘預計在下季開打前，將有不小的陣容變動，」阿米克說，「球哥復賽表現太差，已讓鵜鶘內部相當不滿。」

攤開朗佐鮑爾在這次NBA復賽表現，場均7.1分、6.6助攻與5.0籃板，投籃命中率更低到3成05，三分命中率2成81，跟他本季場均11.8分、7.0助攻與6.1籃板，投籃命中率4成0.3，三分命中率3成75的表現，確實產生不小落差。

也因朗佐鮑爾帶頭擺爛，加上鵜鶘刻意限制「爆鞋哥」錫安威廉森上場時間，才讓鵜鶘早就告別今年季後賽，只是身為2017年榜眼的球哥，去年夏天才被湖人交易到鵜鶘，卻只打1個不完整球季就可能又走，代表他的態度確實很有問題。

(中時 )