先前早已傳了很久的謠言，終在15日凌晨定案！《The Athletic》權威記者查拉尼亞挑在NBA例行賽最後1天爆料，公牛已經決定開除總教練波伊蘭，隨後公牛官方也發布新聞稿證實這項消息，目前接任人選之一是前籃網教頭艾金生。

波伊蘭是在2018年12月3日從前公牛教頭霍伊伯格手中接掌公牛兵符，這是他生涯首次擔任NBA總教練職位，結果上季只帶領公牛拿下17勝41敗，本季也只拿22勝43敗，總教練生涯累積戰績39勝84敗，勝率僅拿隊史第2差的3成17。

其實也怪不了波伊蘭執教戰績這麼爛，因為在他領軍公牛這段時間，公牛高層不但捨不得補強，更只打算努力擺爛爭取前3順位選秀權，老實講，波伊蘭只是過渡或重建期間的「代罪羔羊」罷了，如今會在本季還沒結束時丟飯碗也屬正常。

根據《ESPN》後續報導，目前公牛已經開始鎖定新任總教練人選，除了艾金生，公牛也在考慮金塊助教昂塞爾德、暴龍助教阿卓安葛瑞芬、公鹿助教漢姆等人，接下來就看誰願意接下這個「爛攤子」，畢竟公牛想要振作還有很長的路要走。

(中時 )