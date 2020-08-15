含糖飲料會抑制孩童生長！消息一出，引起家長關切。其實，只要能做到這6件事，就能成功戒糖，使孩子們順利成長。

長庚醫院兒童內分泌暨遺傳科主治醫師羅福松近日表示，現在的孩童偏愛含糖飲料，如手搖杯或運動飲料，不但熱量吸收過多，而且一杯500c.c的含糖飲料，就會抑制生長激素分泌達2小時。

想要使孩童戒糖，不妨借鏡過來人、美國知名生活達人卡薩尼（Vanessa Cassani）的經驗。她在自己的部落格中分享家中的戒糖原則，並指出，要使小孩戒除含糖的食物，首先要以身作則，並且要及早，教導孩童閱讀營養標示也十分重要。

●以身作則

想要小孩戒掉吃甜食、喝含糖飲料的習慣，父母或是周遭的成人得從自己著手。卡薩尼建議大人先檢視自己的飲食習慣，是否生活中時常飲料、點心不離手？如果是，那麼自己先戒掉吧。

健康達人指出，大人先檢視自己的飲食習慣，是否生活中時常飲料、點心不離手？應該先自己戒掉以身作則。（圖片來源：pixabay）

●打造無糖居家環境

家裡不再擺放糖果、餅乾罐，冰箱裡不存放汽水、果汁，是大人小孩能成功戒糖的關鍵。讓這些瓶罐裝滿未經烘焙的堅果，冰箱改放新鮮水果，也是很好的零嘴選擇。

●趁早將糖排除在生活外

成年人不但要以身作則，也要趁孩子年紀尚小，將糖果、糕點、冰淇淋、含糖飲料排除在日常生活之外。孩子們不用吃這些，也能擁有美好的童年。

●談健康、不講體重

以恫嚇會發胖的方式讓孩童戒糖，可能會增加他們將來飲食失調，如罹患厭食症或採用極端方式減肥的風險。所以要灌輸給孩童的觀念不是吃糖會變胖，而是不吃糖會健康。

●教導孩童傾聽自己的身體

對稍微大一點的孩童，可教導他們察覺自己的身體反應，如情緒和身體機能的變化。他們可能會發現吃下一顆清甜的蘋果與吃下一份充滿砂糖的糕餅，身體的反應其實不同。

●學習讀營養標示

孩童學會認字的時候，就可以帶著他們閱讀食品的營養標示，幫助他們了解糖的種類、在食品中使用的份量，並學習做正確的選擇。

為孩童戒糖是可行的，重要的是大人是否有決心，如果周遭的成年人含糖飲料、零食不離手，那麼孩童也會有樣學樣。

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(中時新聞網)