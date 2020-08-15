洗米華兒子曬出全家慶生照，陳慧玲(左2)臉上笑得燦爛。(取自周柏豪IG)

澳門娛樂大亨洗米華（周焯華）2015年底與小三Mandy Lieu公開牽手，轟動一時，妻子陳慧玲（Heidi）一度心死，夫婦倆差點離婚。正當外界以為洗米華浪子回頭，在去年結束這段長達5年的婚外情，未料他今年7月又被直擊在泰國海灘甜摟Mandy，正宮接下來會如何面對這一切，令人好奇。

模特兒出身的Mandy Lieu，與洗米華婚外情在當年鬧得沸沸揚揚，兩人不僅在媒體前公開牽手，Mandy還一連為洗米華生下3子女，種種逼宮舉動來勢洶洶，未料卻在去年傳出這段婚外情已破局，洗米華還給了Mandy 3億港幣，當作兒女的生活費與分手費。

然而這段婚外情分手不到1年，洗米華又被拍到在泰國海灘親密摟著Mandy，兩人疑似悄悄復合，也讓外界忍不住關心起陳慧玲心情。

不過洗米華與前妻所生兒子周柏豪，一向與陳慧玲關係甚好，昨日更在社群網站PO出全家福慶生照。照片中洗米華微笑抱著小女兒，整個人父愛爆棚，而陳慧玲更是笑得燦爛，似乎一點也不受老公復合小三之事影響，開心為一路以來力挺她到底的兒子周柏豪慶生，堅強地令人心疼。

(中時新聞網)