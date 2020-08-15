楊冪匆忙離去趕下一個行程。(取自微博)

楊冪昨日結束彩排後，匆忙離去趕行程，左膝蓋紅腫受傷。(取自搜狐娛樂)

大陸女星楊冪與劉愷威離婚2年，傳出新戀情，與小3歲男星魏大勛關係曖昧，近日還被陸媒拍到兩人疑似發展至同居關係，身穿情侶裝，一前一後離開橫店同棟大樓。楊冪對此沒有回應，昨日一樣照常工作，參加央視《海報裡的英雄》彩排，不過卻被發現腿上傷痕累累、膝蓋紅腫，敬業精神令人心疼。

楊冪身為大陸當紅一線女星，行程滿檔，在爆出與魏大勛同居情後，依舊照常上工，昨日現身為央視《海報裡的英雄》錄影彩排，還被發現腿上傷痕累累、左膝蓋明顯紅腫，正是之前錄綜藝節目《密室大逃脫2》受的傷。

而結束彩排後的楊冪，仍然一刻也不得閒，面對央視記者訪問要求，當場直接脫口：「我來不及了，我趕飛機呢。謝謝大家好我是楊冪，謝謝再見加油，辛苦了辛苦了。」說完就匆忙離去，繼續趕下一個行程，令網友心疼留言「太忙了，心疼姐姐」、「希望她能讓自己休息一下吧，太忙身體狀態也會下降」、「匆忙的背後有點讓人心疼」、「她好忙我開心，但又覺得太忙了，怕她身體吃不消」。

其實楊冪曾在某個綜藝節目中，被主持人好奇提問：「是不是不太擅長講『妳真的辛苦了』這樣的話？」楊冪直言，她有時候會講，但每個人都很辛苦，所以憑什麼要求別人了解你的辛苦呢？

(中時新聞網)