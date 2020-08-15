樂天桃猿昨（14）日在主場迎戰下半戰績暫居最後一名的中信兄弟，由於比賽中途下雨延誤1.5小時，使得球迷必須挑燈夜「看」到將午夜，才能看完逾5小時的比賽，終場樂天11比6打敗中信兄弟，樂天中止3連敗、中信兄弟苦吞3連敗。

中信兄弟昨天的先發投手是勝投、防禦率與奪三振等3項領先的洋投德保拉，他主投5局被打8安打掉9分，吞敗。樂天排出上次對決中信兄弟吞敗的霸能先發，投了5局丟6分，於是霸能續投第6局，單場用球數130顆創下生涯新高，不過，等到勝投的回報。

此戰2局上，中信兄弟率先搶分，蘇緯達敲安上壘後，陳子豪補上全壘打，中信兄弟取得2比0領先。不過，2局下，樂天利用4支安打與對手失誤、觸身球各1次，一口氣拿下4分、4比2超前。

3局下猿隊朱育賢轟出2打點全壘打，這是桃園棒球場第1000支全壘打，猿隊6比2領先中信兄弟；比賽到了5局上周思齊先來1發2分炮、陳子豪再補2打點安打，中信兄弟6比6追平桃猿。

6局下，桃猿隊利用5支安打的串連，猛攻中信兄弟拿下5分，並以11比6拉開領先比數至終場。

(中時 )