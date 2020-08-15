樂山大佛佛腳平台被河水淹沒

大陸四川省日前普降豪雨，幾條長江上游支流河水暴漲，位於河邊的全世界最大石刻佛像樂山大佛的觀景平台被淹沒，河水漲高至佛像腳趾，於是有民眾依過去幾次傳言樂山大佛顯靈事件，紛紛猜測是否近期大陸還有大事發生？靈異之事雖大都屬無稽之談，多數是民眾對現實世界的心理反應，或許因大陸近年受新冠疫情與國際政治內外交迫，才引起民眾議論樂山大佛顯靈。

四川省從8月11日起多地普降豪雨，岷江、大渡河、青衣江3江上游河水暴漲，而樂山大佛正好位為這3江的交匯處的樂山市郊。連日來洪峰匯聚，江水淹沒了江邊樂山大佛佛腳平台達20公分高，遊客也被禁止靠近。樂山防汛部門說，這次岷江洪水重現為10年來首見，也是樂山境內岷江流域25年來最嚴重的一次。

四川樂山大佛曾於大陸3年大饑荒時期與文革前發生兩次「閉眼」的顯靈事件，事後民眾認為大佛顯靈必然預示有重大事件將發生。圖為大佛面部的比較圖，右為正常狀態的大佛眼睛張開，左為大佛閉眼。大佛閉眼照片目前仍在樂山大佛博物館中陳列。（圖／網路）

所幸2日後洪峰退去，災情並不嚴重，亦無災民死亡或失蹤報告。雖然如此，網上已有不少人在討論歷年來樂山大佛顯靈事件，許多網民認為，汛期尚未結束，樂山大佛都快淹腳目了，這可能預兆著將有大事發生，好是壞的情況尚不明朗，網民間相互間提醒做好萬全準備。

樂山大佛位於樂山市郊的岷江、大渡河、青衣江3江交匯處，靠岷江旁的凌雲山中段，山上有凌雲寺，與大佛都建於唐代。樂山大佛為唐代開元年間名僧海通和尚創建，歷時90載才全部完成，佛像依山開鑿，高71米，腳背寬8.5米，為當今世界第一大佛像，被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄。樂山大佛形勢雄偉，有詩人讚曰：「山是一尊佛，佛是一座山」。大陸熱門電視武俠劇《風雲》有句廣為傳頌的經典台詞「水淹大佛膝，火燒凌雲窟」，指的就是樂山大佛與凌雲寺，也讓這個古蹟蒙上一層帶有武俠氣息的神秘面紗。

樂山大佛千百年來有不少顯靈傳聞，有些還見諸史籍，這些現象最多的是佛像閉眼與流淚，另外則有佛像頭頂出現日暈光環，或是其周邊現出霞光。而其中閉眼流淚多出於天災人禍頻仍年代，日暈光環或霞光多屬豐年祥瑞之兆。

四川省樂山市位於岷江、青衣江、大渡河交匯處，洪峰來勢洶洶，河水已接近橋面，防洪壓力不小。（圖／封面新聞）

近幾十年來最有名的顯靈是1959-1961年的3年大饑荒（官方稱3年自然災害）時，當年四川餓死者不計其數，很多人死了就拿破草蓆捲起扔進江中，死屍隨江水而下，常會推擠在3江交匯口再往下游漂流，而樂山大佛正處於3江交匯口形成的回水處。據說因浮屍不斷飄過，大佛不忍見眾生慘狀，以致一夜之間突然閉上雙眼。官方曾組織專家做了調查，最後仍是不了了之。當年大佛閉眼還保存有照片，照片目前在樂山大佛博物館內陳列。

樂山大佛此後還有一次閉眼是在1963年，當時大饑荒剛結束沒多久，政爭極為激烈，對毛澤東的造神運動逐步展開，最後導致十年文革浩刧，事後有人將大佛閉眼解釋為預示中國大陸將面臨中華文化的浩刦與慘絕人寰的災難。

樂山大佛頭頂偶爾也會出現日暈光環，或依著山勢在周邊出現霞光，有時會被民眾解釋為祥瑞之兆。（圖／網路）

這兩次是樂山大佛顯靈較為知名的事件，其餘被認為大佛流淚的次數亦不少。近期有些專家解釋其成因，可能是酸雨長期腐蝕石像而形成的痕跡，看在民眾眼裡，反映出當時社會與民眾自己的心理狀態而有此解讀。為避免形成民眾心理上的恐慌，現在大陸文物保護部門還為大佛編列預算進行清洗與整修。

不過樂山大佛除了閉眼示警之外，也曾現祥瑞之兆，例如2000年樂山大佛頭頂佛光乍現，一整圈環狀日暈預兆吉祥眾生。時人解讀為當年大陸有幾件可載入史冊的重要發展，包括加入世界貿易組織(WTO)融入國際經濟體系，同時北京奧運會也申辦奧運成功。有說法稱，神跡多是人類對現實世界的心理反應，而非神警示人類的預言，看來此言不假。

(中時新聞網)