5G行動網路於今年7月正式上路，部分民眾也趕上第一波升級，但也有許多人認為沒必要，繼續使用4G，但有網友發現，自從5G上路後，實測現在4G速度，與6月的網速一比竟然差了許多，忍不住PO文發問，立刻釣出許多苦主留言。

網友在PTT行動版PO文表示，自己住在新北高樓，除了晚上尖峰時刻外，基本上網速都不會低於100M，沒想到5G上路後，網速只剩下5、60M左右，深夜想線上看個影片也都會一直轉圈圈。還有另一名網友在八卦版發問，表示平日4G半夜至少都能跑30M左右，但5G開台後只剩下不到20M，讓他忍不住問說「是巧合還是故意的啊」。

網友紛紛留言：「故意的啊，就是逼你升級」、「原來不是只有我這樣」、「還以為我手機有問題」、「強迫你多花錢升級啦」、「最近4G明顯慢很多」，也有人表示，只有中華電信比較穩定，沒有這個問題，其他家都很有感。

(中時新聞網)