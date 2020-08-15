少年學習泡咖啡後，產生興趣，希望出去後能開一家屬於自己的咖啡廳。（張睿廷攝）

中華民國更生少年關懷協會與台北少觀所合作舉辦「暑期職場體驗」，由志工、所方人員帶領更生少年泡咖啡、做餅乾，培養新興趣，盼少年離開所方後能找到自己想做的事，迷途知返，重回人生正軌。

「暑期職場體驗」分為上午咖啡餅乾實作與下午的闖關遊戲體驗，許多少年覺得新奇，對此產生興趣，專注投入，氣氛熱絡。

陳姓少年表示，他在遊戲中了解到團隊合作的重要性，也藉由活動學習到怎麼觀察他人的動作所代表的情緒，減少與他人發生衝突可能性。

王姓少年說，因為活動讓自己對對咖啡產生的興趣，未來希望能持續朝這方向努力，自己也在遊戲中了解快樂原來這麼簡單，不須做違法的事來得到同儕的認同。

少觀所內輔導員、志工也在遊戲後帶著學員闡述遊戲後的感想，並指引他們與同儕，試著用正確的方式來消化。

洪姓志工表示，自己過去曾因案進入少觀所，在裡面反省很多，出獄後又受到更生少年關懷協會(616)幫助，因此決定回來做志工，回饋社會，協助616。

更生少年關懷協會陳彥君表示，該活動最重要的是讓志工與少年建立關係，未來少年出所後，他們之間的連繫將有助於協助更生少年走回正軌；平均每年約可後追1000人，至今至少幫助50位少年找回人生方向。

少觀所長陳孟傑指出，今年雖無法辦理大型活動，但矯正教育刻不容緩，非常感謝616特別設計課程，讓孩子重新認識自己，讓孩子在回歸社會後，不再重蹈覆轍。

(中時 )