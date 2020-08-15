向海致敬！海委會至基隆辦座談，盼有效管理多元利用。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

向海致敬！海委會至基隆辦座談，盼有效管理多元利用。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

行政院繼推動「向山致敬」，獲得廣大迴響後，接續推出「向海致敬」，讓民眾可以上山看見台灣山林之美後，也可以下海，暸解海洋的重要性，並進而知海、親海、用海；近期行政院蘇院長已召集海洋委員會、交通部、農委會、環保署等相關部會，聽取「向海致敬」簡報，並指示各部會要瞭解民眾的需求，積極推動開放海洋，讓海洋在有效管理下能多元利用，滿足民眾需求。

各中央目的事業主管機關及地方政府等單位，過去因國防、安全維護及漁業使用目的等因素，公告部分海域禁止從事水域遊憩活動，海委會主委李仲威13日先前往基隆市府向市長林右昌交換海域治理經驗與討論未來政策推動方向，並安排與關切開放海域的民眾及有關團體進行座談，現場也請市府主管處室與有關機關代表與會研商，參與座談人員包括多位水域遊憩活動愛好者代表，會議席間均踴躍發言提出興革意見。

水域遊憩活動愛好者均發言支持政府開放海洋的政策及讚揚基隆市水域遊憩管理，並表示希望「向海致敬」政策應以教育、訓練為基礎，提升全民用海觀念，暸解海域資源應是全民共榮共存共享、加強分區使用，使民眾學習安全之重要性，戲水者應有自主管理、自負風險觀念，且希望能有更多仿鐵馬驛站的基礎建設，如廁所、盥洗室等項目。

基隆市針對民意提出具體回應，觀光及城市行銷處副處長王英哲分享該府水域遊憩活動管理經驗，先從有完善的配套措施下手，包含安全性評估、相關保險，硬體設施保養維護成本、是否需收費等面向思考，另不同活動有不同需求，如立式划槳下水點與游泳不同，至於如何整體維護管理及配套措施，建議應委託專家學者顧問團隊來規劃，較妥適。為符合行政院向海致敬政策，基隆市政府水域遊憩將維持原則開放、例外禁止之方向規劃，另針對水域分區使用，也建議設有「例外許可」之機制，以保留區域使用彈性。

李仲威也向民眾說明，為落實行政院「向海致敬」政策，海洋委員會與各主管機關將持續會同地方政府，檢討相關水域遊憩活動不合時宜或不合理之禁止或限制公告，朝開放、有效管理的方向推動，海洋委員會已委託國立成功大學進行全國風險海域劃設與管理策略的研究，將全國海域劃設57區，今年底完成後，可供各目的事業主管機關及地方政府等單位，作為風險評估參據。

他也呼籲民眾在享受海洋遊憩樂趣的同時，也應注意自身安全，準備好安全裝備，視活動的風險購買適合的保險產品，並注意活動地點的海象變化，遊憩出發前可到海洋委員會海域遊憩活動一站式資訊服務平台(https：／／ocean.taiwan.gov.tw)查詢，掌握相關的資訊，該資訊服務平臺亦設計「民眾使用意見」反饋功能，歡迎各界提供於使用上之任何意見，俾使這資訊平台能更為完善與實用。

為使「向海致敬」政策能順利推行，海洋委員會將加強與各地方民眾交換意見，希望各界能持續提供意見，達到真正的開放海洋目標。

(中時 )