在台企銀贊助下溪湖忠覺社區正是開辦銀髮樂齡學堂，聲稱因銀行主管熱情邀請才特地前來參加揭牌的立委陳素月（右4），就站在國民黨籍立委謝衣鳳（右5）身旁。（社區提供／謝瓊雲彰化傳真）

立委陳素月（後排右5），站在國民黨籍立委謝衣鳳（右6）身旁，一同為溪湖忠覺社區銀髮樂齡學堂揭牌。（社區提供／謝瓊雲彰化傳真）

積極備戰、公開表態參選彰化縣長的民進黨彰化縣黨部主委邱建富，仍是目前檯面上呼聲最高的人選。（謝瓊雲攝）

2020總統、立委大選落幕後，2022縣市長暨地方選舉也悄悄開始布局；國民黨籍彰化縣長王惠美尋求連任，誰將成為挑戰者？除了呼聲最高的民進黨縣黨部主委邱建富，立委黃秀芳、陳素月近日接連跨區公開跑行程，似乎頗有試水溫、相互較勁意味。

本月12日，周刊爆出邱建富8年前的陳年緋聞，同日衛福部彰化醫院附設二水門診部開幕，成為全縣唯一老人日照中心結合復健科門診的據點，陳素月應邀出席，黃秀芳也跨區前來揭牌。

隔天13日，溪湖鎮忠覺社區開設銀髮樂齡學堂，陳素月就站在當區立委謝衣鳳身旁一同揭牌，讓出席參加的地方人士和婦女界代表，全嗅出一股不尋常的端倪。

陳素月低調回應，選舉有分區、但服務不分區，只要鄉親有需求都會受理服務案件；這次台企銀贊助社區成立樂齡學堂，其銀行主管平日活躍於員林區社團，在對方熱情邀請下，她才特地出席參加。她明白支持者希望能重新執政，但現階段她才剛選完，講縣長選舉還太早，也有點辜負投票讓她連任的選民，未來如何就看民心與鄉親的期待，她會盡力而為。

黃秀芳透過幕僚強調，3年前彰化醫院二水日照中心成立時，她就曾出席，身為國會衛環委員會的委員，在院長謝文淮大力邀請下，再次出席相挺，也盼了解二水據點的運作模式、經驗，未來爭取在選區內的芬園和花壇設立，真的不需要扯到縣長選舉布局。

連任彰化縣黨部主委的邱建富，從2018、2020大選積極輔選，26鄉鎮市走透透成立聯絡處，企圖心明顯，自豪自己是唯一連任2屆的民進黨籍彰化市長，近來更多次公開表態參選縣長，也歡迎優秀人選一起初選公平競爭。

但年初以來邱卻接連爆發緋聞，如今再爆電愛D奶輕熟女、形象受創，他直言是黨內派系鬥爭、有人在扯後腿，不讓他選縣長。面對主委的桃色風暴，立委陳秀寶、黃秀芳都為他緩頰抱屈；向來發言謹慎保守的陳素月，雖說不便評論報導內容，卻罕見直言「無風不起浪、媒體不可能沒憑沒據就隨便亂報，政治人物言行應自我檢點，才能禁得起公眾檢視，不要牽拖到縣長選舉轉移焦點」，發言內容火藥味十足。

地方人士分析，魏明谷敗選後與王惠美再度對決的機會不高，或許可能禮讓推薦陳素月出線。而邱建富與黃秀芳同屬正國會派系，該派系在縣長一役不可能缺席，選戰還有2年多時間，除非邱聲量、形象持續下滑到無法參選，黃秀芳才有機會出線，且其檯面下支持度高、備受看好，可說是最佳備取人選。

當年王惠美在立委任內轉換跑道選上縣長，其實也是一連任就開始積極備戰、勤跑南彰化基層，更早在2016年9月，就到南彰化票倉的員林市，成立聯合服務處。邱建富與魏明谷雙方數度纏鬥，對支持者、中間選民而言，早已沒有新鮮感；若由2名問政專業、形象清新的女將進行黨內初選，勝出者再來挑戰王惠美，預料戰局將更精采、更有看頭。

(中時 )